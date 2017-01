Skládací pohřební urny nebo pivní etikety. Pět zemí, kde by vývozci mohli uspět

Místo Ruska se do první desítky zemí, kam české firmy vyvážejí nejvíce, v posledním roce prodraly Spojené státy. Jsou teď nejdůležitější vývozním cílem mimo EU. „Je to ten prémiový trh, o který české firmy stojí,“ říká ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Roční vývoz do USA se přiblížil hranici sto miliard korun. Základní přednost tamního trhu je zjevná – víc než 320 milionů spotřebitelů s velkou kupní silou. Navíc jsou pro české firmy USA nejvýnosnější zemí z hlediska marží.

Otázkou je, co změní nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta. Během kampaně se oháněl protekcionismem, ale čeští vývozci doufají, že to z velké části bylo jen předvolební divadlo. Po Trumpově výhře prudce stoupá dolar, což českým exportérům ještě zvyšuje výdělek z už uzavřených smluv a zlepšuje cenovou konkurenceschopnost českých výrobků v zámoří. Ještě vyšší jsou kvůli tomu na druhé straně náklady na obchodní cesty do USA nebo provoz kanceláří. Češi se proto sdružují do hubů, kde náklady sdílejí. V kalifornském Sillicon Valley bude od letoška do roku 2019 pokračovat projekt technologického akcelerátoru, v němž bude účast českých start-upů zprostředkovávat agentura CzechInvest.

V New Yorku má začít přímo na Times Square fungovat akcelerátor zastřešený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, jenž má poskytnout zázemí patnácti firmám. Asociace se podílí v New Yorku také na provozu již fungujícího akcelerátoru. Na americkém trhu čeká ještě jedna výzva, kterou zatím nikdo nevyslovuje nahlas, ale která už nějaký čas visí ve vzduchu. Přímý vstup českých automobilek, jež by tím logicky završily impozantní globální expanzi posledních let.

Zajímavý vývoz: Skládací pohřební urny

Poděbradská sklářská rodinná firma Blažek Glass uspěla na americkém trhu s nezvyklou variantou pohřebních uren. V každé nádobě jsou další menší malé urny (takzvané keepsake). Ty si mohou po pohřbu rozebrat jednotliví pozůstalí a odvézt si část popela do různých koutů USA. Firma dodává i speciální urny určené pro pohřby domácích zvířat.