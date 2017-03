Škoda zřejmě získá od VW zakázku na vývoj vozu pro rozvojové trhy

Škoda Auto by mohla od vedení koncernu VW získat zakázku na vývoj zcela nové platformy, na jejímž základě by vznikaly malé vozy pro rozvojové trhy, například pro Indii. Finální rozhodnutí o vývoji platformy označované jako A0 Entry by mělo padnout v nejbližší době. Na ženevském autosalonu to řekl předseda představenstva Škody Bernhard Maier.

A0 Entry je projekt, o kterém se Maier zmínil i na nedávném kolokviu s představiteli české vlády. Firmě by pomohl vytvořit několik set nových pracovních míst především v oblasti technického vývoje. "V nejbližší době sdělíme oficiální informace. Máme dobrý důvod se domnívat, že dostaneme (od vedení koncernu VW) pozitivní odpověď," uvedl.