Slovensko trápí od rozdělení federace vyšší nezaměstnanost a nižší mzdy, míní statistici | E15.cz

Slovenská nezaměstnanost od rozdělení země trvale převyšuje tu českou, což se odráží ve vyšších mzdách v ČR. Zatímco průměrná míra nezaměstnanosti v ČR v letech 1994 až 2016 dosáhla 6,4 procenta, na Slovensku ve stejném období činila 14 procent. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu a Statistického úřadu SR.

Letos 25. listopadu to bude 25 let od přijetí ústavního zákona o zániku ČSFR k 31. prosinci 1992. Následně vznikly samostatná Česká a Slovenská republika.

"Dlouhodobě výrazně vyšší míra nezaměstnanosti na Slovensku je klíčovým důvodem citelného zaostávání úrovně slovenských mezd za těmi českými," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. V žádném z roků období let 1994 až 2016 nebyla průměrná roční míra nezaměstnanosti na Slovensku nižší než průměrná roční míra nezaměstnanosti v ČR. Nejmenší rozdíl byl zaznamenán v roce 2008, kdy se snížil na 5,2 procentního bodu.

Ekonomické turbulence historicky zasahovaly více Slovensko, například v roce 2003 tam podle Kovandy nastala vlna velké deregulace cen. Srovnatelný pokles kupní síly zaměstnanců v ČR nebyl. Reálnou úroveň mezd z přelomového roku 1989 převýšilo Slovensko poprvé až v roce 2007, Česko již v roce 1996.

V období před vstupem Slovenska do eurozóny v roce 2009 převyšovaly české mzdy ty slovenské po řadu let nominálně o 20 až 25 procent. V prvních letech, kdy Slováci platili eurem, se náskok Česka dokonce ještě zvýšil, a to kvůli posilování koruny vůči společné evropské měně. Například v prvním čtvrtletí roku 2011 se tak mzdový náskok ČR zvýšil na 27 procent.

Následovala ovšem léta 2012 až 2017, která byla nejprve poznamenána opětovným zabřednutím české ekonomiky do recese a následně přes tři roky trvajícím intervenčním režimem České národní banky. Ten bránil posílení koruny nad stanovenou mez 27 Kč za euro a eliminoval tak kursový kanál růstu mzdové hladiny v ČR, tudíž české mzdy nemohly ty slovenské dohánět z titulu zhodnocování koruny k euru. Úroveň slovenských mezd tak začala české mzdy dohánět.

"Po zohlednění odlišné úrovně cenové hladiny v obou zemích a po přepočtu do reálných cen lze dokonce hovořit o tom, že některé jednotlivé profese mají v ČR a na Slovensku již plně srovnatelné mzdy, nebo dokonce o tom, že slovenské mzdy jsou vyšší. To je případ profesí typu řidičů, mechaniků nebo administrativních pracovníků," vypočetl Kovanda.

V souvislosti s aktuálním posilováním koruny vůči euru a s nejnižší mírou nezaměstnanosti v ČR za posledních dvacet let, která je zároveň nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU, lze ale podle něj očekávat opětovné výraznější rozevření mzdových nůžek v ČR a na Slovensku.