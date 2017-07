Sněmovna pustila dohodu CETA mezi EU a Kanadou do dalšího projednávání | E15.cz

Dohoda odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními zeměmi a Kanadou. Evropský parlament ji schválil v polovině února, Senát ji schválil v dubnu. Poslanci by mohli hlasovat o souhlasu s ratifikací na své zářijové schůzi.



Výhrady měli členové KSČM, podle nichž není dohoda v zájmu ČR. Poslanec této strany Leo Luzar dokonce navrhoval dohodu už v prvním čtení zamítnout, dolní komora to však neschválila.



CETA by podle expertů mohla přinést nárůst obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o pětinu. Unie odhaduje, že aplikace smlouvy by měla znamenat růst vzájemné obchodní výměny až o 324 miliard korun ročně, má také podpořit hospodářský růst a pomoci vytvářet nová pracovní místa. Kritici ale tvrdí, že může ohrozit tisíce pracovních míst, což však podle unijních expertů vyvrací několik nezávislých studií.

Výhrady k dokumentu ve víc než hodinovém projevu přednesl poslanec Luzar. Smlouva má podle něj úplně jiný cíl, než se uvádí a výhodná bude jen okrajově. Podle jeho tvrzení na ní vydělá víc Kanada než EU a Kanada chce zlepšit svoji obchodní bilanci. S odvoláním na studii Technické univerzity Liberec uvedl, že odhadované dopady na hospodářský růst ČR jsou nepatrné. Své výhrady shrnul tak, že jde o snahu nadnárodních koncernů proniknout na regulovaný trh, které už nebaví respektovat zákony jednotlivých zemím a brát ohledy na zájmy občanů jednotlivých států nebo Evropy.



Luzarovy výhrady ale odmítl ministr financí Ivan Pilný (ANO) a poukázal především na to, že se českým malým a středním firmám otevírá možnost vstoupit na trh kanadských veřejných zakázek. Zdůraznil také, že česká ekonomika, která velmi závisí na EU, potřebuje diverzifikaci. Kanada je velký trh, který se jí prostřednictvím dohody otevírá, podotkl. Na adresu Luzarova dlouhého projevu poznamenal, že se mu spíše podařilo poslance uspat než debatu zpolitizovat.



Luzarův stranický kolega Jan Klán v asi půlhodinovém projevu hovořil především o nadnárodní globální kapitalistické elitě, která chce podle jeho slov získat ekonomickou kontrolu nad jednotlivými národními státy. Další poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová varovala mimo jiné, že CETA omezuje svobodu vlád a parlamentů navracet zprivatizované služby zpět do veřejného sektoru, protože případní soukromí investoři, kteří v nich už působí, by mohli žádat o odškodnění.



Vláda uvádí, že konečná podoba dohody odráží české priority v nejvyšší možné míře. Po uplynutí přechodných období se budou průmyslové položky vyvážet bezcelně, u zemědělských a potravinářských komodit odstraní Kanada až 94 procent cel. Otevře se také trh s veřejnými zakázkami, a to nejen státními, ale i těmi, které zadávají teritoria a města.

Dohoda má začít provizorně fungovat 21. září. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v sobotu oznámil, že se na tomto datu dohodl s kanadským premiérem Justinem Trudeauem.



Sněmovna dnes také schválila související dohodu o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou. Tato dohoda upravuje například společný postup v boji proti terorismu, proti šíření zbraní hromadného ničení nebo praní špinavých peněz.