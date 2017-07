Sobotka by zvyšoval platy pracovníků veřejného sektoru každý rok. Záleží prý ale na rozpočtu | E15.cz

"Určitě chceme zvýšit platy zaměstnancům veřejného sektoru. Jsem stoupencem toho, abychom je zvyšovali každý rok. Nechci kohokoliv vynechat. Přál bych všem, aby růst byl co nejvyšší, máme ale limit. Můžeme poskytnout jen tolik, kolik bude k dispozici," uvedl Sobotka.

Odbory původně požadovaly růst výdělků učitelů, hasičů, policistů, pracovníků v kultuře či sociálních službách od září, a to o deset procent. Na červnovém jednání s vládou a lídry vládních stran se předáci dohodli na tom, že by růst mohl být od listopadu. Lékaři a sestry by si pak přilepšili od ledna. Ministerstvo práce propočítávalo tři varianty - odborářskou, svou a kompromis s ministerstvem financí.

Resort práce by zvedl o osm procent od listopadu výdělek učitelům, pracovníkům samospráv a lidem ve státní službě, od ledna by dal osm procent navíc lékařům, sestrám a těm, kteří si přilepšili teď od července. O 13 procent by od ledna rostl plat zaměstnancům ve služebním poměru. Díky navrhovanému lednovému sloučení tabulek by si o pět procent polepšili i pracovníci samospráv. Kompromisní varianta počítá od listopadu s 11 procenty pro učitele, státní službu a pracovníky samospráv, od ledna s osmi procenty pro sestry, lékaře a ty, co dostali přidáno teď v červenci.

"Nesdílíme představy, že když se přidalo někomu k 1. červenci, tak na něj k 1. listopadu už nedojde," řekl Středula. Od pololetí si přilepšili třeba policisté, pracovníci v sociálních službách a kultuře či administrativní a technické síly.

O podobě státní pokladny na příští rok, která bude zahrnovat sumu na platy, dnes jednala tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se na návrhu rozpočtu neshodli. Znovu o něm budou debatovat v polovině září. Kritikou nešetří ani vysoké školy. Místo slibovaných 4,5 miliardy navíc by měly dostat sto milionů. Ministerstvo školství minulý týden uvedlo, že kvůli neschválení kariérního řádu učitelé v regionech přijdou o 1,8 miliardy na platy.

"Situace se dramatizuje nejen ve vysokém školství, ale i v regionálním. Náš požadavek pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance představuje zvýšení o 15 procent od listopadu. Bude kolem toho hodně nepříjemno," uvedl Středula. Podotkl, že vysoké školy jsou připraveny případně odsunout začátek semestru, o nátlakových akcích mluví i školští odboráři. Oba svazy chtějí postupovat společně.

Podle premiéra ministerstva práce a financí do příštího jednání upřesní varianty přidávání. Vláda by pak měla Sněmovně návrh rozpočtu poslat do konce září.