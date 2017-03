Stále více podnikatelů platí DPH za jiné

Povinnost splatit cizí závazek z DPH se může zjevit zcela nečekaně. „Firmy už aby zkoumaly i velikost bot svých obchodních partnerů,“ říká daňový poradce Rödl & Partner Milan Mareš. Je obvyklé, že finanční úřad donutí podnik zaplatit DPH za firmy z jeho dodavatelsko-odběratelského řetězce? Vyskytne-li se někde v řetězci z hlediska finančního úřadu problémová firma, snaží se úředníci převést odpovědnost na jeden z jeho článků. Pro finanční úřad je jednodušší vybrat peníze tam, kde jsou, to znamená u zdroje. Tento trend je zřejmý a počet podobných případů roste. Můžete přiblížit, jak silně? Silně roste zejména od loňského léta. Zatímco před rokem jsme řešili jeden takový případ, v současnosti jich máme na stole deset. Jak se této hrozbě bránit? Firma se může vyvázat z povinnosti ručit tak, že odvede daň místo dodavateli přímo finančnímu úřadu. Takový postup by ale musela mít od počátku předem s dodavatelem smluvně ošetřen, zaplatit zčistajasna dodavateli bez DPH je samozřejmě problém. Anebo druhý způsob, a to klást větší důraz na výběr obchodního partnera. Nakolik firmy zatěžuje tato praxe finančních úřadů? Prakticky jde o přenášení odpovědnosti za výběr daně na podnikatele. Firma aby propříště s mírnou nadsázkou zkoumala i velikost bot svých obchodních partnerů. Musí také počítat se zvýšením svých administrativních nákladů. Smutné je to, že firma, která má problémy s finančním úřadem, navíc vůbec nemusí být delikventem nebo z daňových trestných činů podezřelou osobou. Postup finančního úřadu ale firmě nepomůže, naopak vede zpravidla ke změně dodavatele nebo odběratele, a tím také nezřídka přímo k likvidaci firmy