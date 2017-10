Stát chce po letech vydat dluhopisy v eurech | E15.cz

Český stát zvažuje po pěti letech první půjčku v eurech. Tvrdí to zdroje deníku E15 z bankovních kruhů. Vybízí k tomu podmínky na finančních trzích. Úrok požadovaný investory za nákup korunových státních dluhopisů totiž v posledních měsících strmě roste, náklady na půjčku v eurech přitom stagnují.

Na každé miliardě půjčené ve společné měně by stát podle ekonomů nyní na úrocích ušetřil ročně kolem deseti milionů korun. Samotné ministerstvo financí euroemisi přímo nevyloučilo.

„Plán emisní činnosti bude obsažen ve Strategii financování a řízení státního dluhu Česka na rok 2018, kterou uveřejníme v týdnu před Vánoci. Do této doby nebudeme emisní činnost ministerstva jakkoliv komentovat,“ uvádí mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík.

Za desetiletou půjčku zaplatí momentálně český stát ročně na úrocích 1,6 procenta, tedy téměř dvakrát tolik, co ještě začátkem letošního září. Splácet dluh v eurech potenciálně sílící korunou by zároveň bylo stále levnější.

„Vydání eurobondů českou vládou začíná po mnoha letech dávat z hlediska úrokových nákladů opět smysl. Ušetřit by se takto dalo odhadem půl až osm desetin procenta ročně v závislosti na době splatnosti emise,“ uvádí hlavní ekonom banky UniCredit Pavel Sobíšek. Postup by ale podle něj nevyvolával nadšení v ČNB. „Ta by musela z emise získané prostředky státu konvertovat do korun, čímž by se nafukovaly její již tak obrovské devizové rezervy,“ dodává.

Rozdíl v nákladech na financování v korunách a eurech roste spolu s tím, jak se rozchází směřování měnové politiky v Česku a v eurozóně. Zatímco ČNB podle předpokladů trhu tento týden zvýší letos už podruhé svou základní sazbu, ECB je se základním úrokem stále na nule a za úložky od bank si dokonce nechává zaplatit. Cena peněz tak v eurozóně na rozdíl od Česka neroste.

Brzdou eurových bondů jsou ale také náklady na kurzové zajištění či případné oslabení koruny. „Určitá rozumná expozice do eurových dluhopisů by ale nebyla na škodu,“ soudí ekonom BH Securities Martin Vlček.