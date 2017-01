Typické finanční chyby v různých fázích života a jak se jim vyhnout

Od 20 do 30 let se rozhlížíme

Kdybychom namísto toho dávali peníze stranou alespoň pár let a pak je nechali pracovat, byli bychom překvapeni výsledkem. Jakým? Schválně: zkuste si tipnout, kdo bude mít více peněz v 50 letech?

Člověk, který od svých 25 let dává stranou pět tisíc korun měsíčně po dobu sedmi let a dále už neinvestuje a nechá zainvestované peníze vydělávat nebo druhý člověk, který začne investovat ve 32 letech také pět tisíc korun měsíčně a investuje tuto částku až do svých 50 let, to znamená po dobu 18 let?

Pravda je taková, že více peněz bude mít ten, který odkládal peníze jen 7 let, ale začal dříve. To dokáže složené úročení a pravidelné investice. Proto je třeba s investováním neotálet. Čím dříve začneme, tím lépe.

Od 30 do 40 začínáme vydělávat větší peníze

A často je utratíme, protože je pořád za co. Postupně ale již není co kupovat a nám se začínají peníze hromadit na bankovním účtu. A budoucnost je daleko. Důchod? Proč na něj myslet.

„Něco bych ale asi měl dělat“, pomyslí si člověk v této fázi života, „tak co takhle zkusit životní pojištění se spořící složkou. Je tam pojištění a navíc spoření. Ideální řešení.“ Bohužel tento člověk nechápe, že toto řešení nepřináší ani dobré zajištění – je drahé, ani dobrý výnos – je nízký. Má tak životní pojistku na statisíce korun, která ale nic neřeší. Přitom za stejné peníze by mohl mít rizikové životní pojištění na miliony.