V Česku pracuje o sto tisíc cizinců víc než před krizí. Většinou jsou to Slováci | E15.cz

V Česku pracuje na zaměstnanecký poměr zhruba o 100 tisíc cizinců více než před krizí v době tehdejší konjunktury. Zatímco na konci loňského roku mělo v ČR zaměstnání 382 900 lidí ze zahraničí, v roce 2008 to bylo kolem 284 600. Vyplývá to ze zprávy ministerstva práce a sociálních věcí o zaměstnávání cizinců pro tripartitu. Tři čtvrtiny zahraničních zaměstnanců pocházely loni ze zemí EU. Ze států mimo společenství bylo v Česku nejvíc pracovních sil z Ukrajiny, a to 54 600.