V Česku přibývá slev. Nejvíce na aviváže a rum

procent tržeb za potraviny a drogistické zboží. „Mezi to počítáme slevy, prodeje podpořené letákovou kampaní a různá bonusová balení,“ vysvětlil David Vacl z agentury Nielsen, která statistiku zpracovala. Ještě v roce 2009 činil podíl zboží prodaného v akcích jen

35 procent.

Nejvíc se ve slevách prodává alkohol. U hořkých bylinných likérů a rumu tvoří akce téměř tři čtvrtiny tržeb. V případě piva a vodky jsou to dvě třetiny. Podobně jsou na tom mléko, máslo, džusy a limonády. Z drogistického zboží prodávají obchody v akci nejčastěji aviváže a prací prostředky, také v hodnotě dvou třetin tržeb. Nejvíce přibylo loni promoakcí na kondicionéry a barvy na vlasy.

Druhým významným trendem v maloobchodu je rychlý úbytek malých prodejen a koncentrace trhu. Během deseti let klesl v Česku počet obchodů s potravinami a smíšeným zbožím z téměř 16,5 tisíce na loňských necelých 13,5 tisíce.

Mizejí zejména obchody do padesáti metrů čtverečních. Tvoří zatím polovinu všech obchodů, ale jen za loňský rok jich bylo šest procent zavřeno. Naopak počet velkých prodejen o ploše nad čtyři sta metrů čtverečních vzrostl za posledních deset let ze 1400 na téměř 1700. Trh se tak koncentruje do menšího počtu firem.

„Loni podnikalo v maloobchodu s potravinami zhruba 3750 společností, před osmi lety jich bylo o tisícovku víc,“ informoval viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Michal Ševera s tím, že nejvíc se vytrácejí drobné smíšené obchody a koloniály na venkově.