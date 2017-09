Vláda chce více regulovat sdílenou ekonomiku, jen Airbnb má do státní kasy přinést půl miliardy | E15.cz

Státní pokladna by přišla o půl miliardy korun ročně, pokud by stát v budoucnu nezdanil ubytovací službu Airbnb. Ta v Praze zabírá zhruba polovinu ubytovacího trhu, přičemž roční výnos hostitelů v hlavním městě přesáhne hranici dvou miliard. Vyplývá to z analýzy sdílené ekonomiky pro Úřad vlády, která řeší způsoby legislativního uchopení služeb založených na moderních technologiích.