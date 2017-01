Vláda chce zkrotit práci z domova. Nikdo o to nestál, zní od podnikatelů

Novela by změnila akademické prostředí, varoval včera na jednání sněmovního výboru pro sociální politiku předseda legislativní komise Rady vysokých škol Marek Hodulík. „Přeregulovanost může vést k tomu, že vysoké školy ustoupí od umožňování práce z domova,“ varuje Hodulík.

Vysoké školy ale nejsou jediné, kdo se změn obává. Před poslanci vystoupila včera také Věra Průchová ze společnosti Seznam.cz. Ta upozornila, že i pro IT odborníky je home-office důležitý a změny by to mohly omezit. „V digitálním sektoru je to důležitý benefit, nikdo s ním nemá problémy. Změny se obáváme,“ řekla Průchová.

Také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý poznamenal, že o větší regulaci práce na dálku nikdo z praxe nestál a navržená úprava jde proti flexibilitě. Svaz průmyslu a dopravy zase upozorňuje, že nová pravidla pro práci z domova mohou ztížit situaci žen na mateřské dovolené.

Poslanci ještě mohou původní ministerské návrhy ohledně práce z domova zmírnit. Navrhují to mimo jiné Jaroslav Zavadil (ČSSD) a Markéta Adamová (TOP 09). Podle náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra Hůrky ovšem návrh žádné významné nové povinnosti nepřináší, jen některé věci upřesňuje. I dnes podle něj zaměstnavatel má platit zaměstnanci náklady spojené s prací z domova, i dnes má odpovědnost za případný pracovní úraz.