Vláda ekonomice nepřispěla, krotí Sobotku analytici

Vládě podle předsedy ODS Petra Fialy chybí vize pro příští rok, peníze z daní jen utrácí a nevyužívá ekonomicky úspěšné období. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou priority kabinetu ve skutečnosti jiné, než které dnes prezentoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kalousek ČTK řekl, že vláda hlavně utrácí na nové státní zaměstnance, rostoucí sociální dávky a rostoucí dotace vybraným podnikatelským skupinám. Sobotka dnes novinářům představil své priority pro necelý rok, který zbývá do voleb do Poslanecké sněmovny. Kabinet by se měl podle něj koncentrovat mimo jiné na čerpání z evropských fondů, zahájení klíčových dopravních staveb, zvyšování mezd či prosazení zákonů o sociálním bydlení a neziskových nemocnicích. Fiala ve vystoupení předsedy vlády postrádal představení směru a vize, kterou by chtěl v příštím roce naplňovat. "Vláda růst nevyužívá ke zlepšení našeho vzdělávání, zkvalitnění fungování veřejné správy a odstranění zbytečné byrokracie," uvedl v tiskovém prohlášení. Vláda podle něj peníze vybrané na daních jen utrácí a zvětšuje stát nabíráním úředníků. "Občané žádné zlepšení služeb necítí," dodal Fiala. Také předseda TOP 09 Kalousek si myslí, že vláda nevyužila dobrou ekonomickou situaci k zásadním změnám, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost ekonomiky. "Všichni víme, že bez zásadních změn ve zdravotním pojištění není dlouhodobě udržitelná úroveň zdravotního systému, na kterou jsme zvyklí," řekl ČTK. Vláda se podle něj dívá jen do října 2017, kdy by se měly konat volby. "Prostě po nás potopa," řekl Kalousek.