Vliv intervencí na český export nebyl příliš velký, tvrdí analýza | E15.cz

Vliv intervencí na konkurenceschopnost českých exportérů nebyl vysoký, export roste po ukončení kurzového závazku dokonce rychleji než v době intervencí. Hlavní vliv na tuzemský export měly intervence zejména v roce 2014, tedy v prvním roce intervencí. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS).

Vliv intervencí České národní banky (ČNB) na zahraniční obchod se v čase významně snižoval. Uměle udržovaný kurz koruny ovlivnil exporty zejména v prvním intervenčním roce. V roce 2014 tak došlo k nárůstu vývozů o 14,3 procenta, zatímco v roce předcházejícím to byly 3,3 procenta. V dalších letech ale měla dynamika našeho exportu klesající tendenci a v posledním roce intervencí (2016) vývoz rostl již pouze o 2,3 procenta.



"Za celou dobu intervencí sice vzrostl náš celkový vývoz o 25,2 procenta, což je ale v prakticky stejné jako za stejné období před intervencemi (2011 až 2013), kdy vzrostl export o plných 25,3 procenta," uvedl předseda asociace Karel Havlíček.



To, že se vliv intervencí na konkurenceschopnost exportérů přeceňuje, potvrzuje podle něj i vývoj exportů v prvních šesti měsících po ukončení kurzového dopingu, tedy od dubna do záři letošního roku, kdy dochází dokonce k vyššímu růstu našich vývozů, než za stejné období v době intervencí. Podobné výsledky vykazují i dovozy, na které měl zásah centrální banky vliv zcela minimální.

Přestože na export v průběhu let působila řada faktorů, je podle asociace patrné, že exportní firmy si dokázaly udržet výkonnost i v době oslabující koruny a že vliv intervencí na celkové exporty ztrácí svůj význam s délkou intervenčního režimu. Stejně tak je patrné, že se nenaplnily černé scénáře, které předvídaly, že v době kurzové dotace dojde k rapidnímu oslabení našich dovozů. Importy po oslabení koruny dokonce významně vzrostly.



Analýza podle šéfa asociace potvrzuje, že výborná kondice našich exportérů není v důsledku zásahu centrální banky, ale odpovídá kvalitě produktů, schopnosti producentů přizpůsobit se mezinárodní poptávce a dlouhodobě vysoké úrovni technického zázemí. "Dokážeme inovovat a umisťovat naše výrobky na světových trzích, přičemž kurzový doping měl na naši konkurenceschopnost nižší vliv, než jak se prezentovalo," dodal Havlíček.