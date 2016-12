VZP si pořídí nový informační systém za stovky milionů korun

Předseda správní rady Jiří Běhounek (za ČSSD) řekl, že VZP systém vybuduje vlastními silami. "Jde o to, aby byl systém mnohem otevřenější, mohly se soutěžit jednotlivé moduly a aby se umožnilo zapojení více firem. Současný systém nám to neumožňuje," uvedl Běhounek.

"Nechceme se dostat do konkurenční nevýhody tím, že nebudeme mít moderní systém podporující všechny legislativní i obecné směry v poskytování zdravotních služeb a pojišťovnictví," zdůvodnil záměr ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Podle něj se dřívější náklady na údržbu a rozvoj současného systému pohybovaly kolem 500 milionů korun za rok.

Na dotaz, kolik bude stát vytvoření nového systému, uvedl: "Ta částka by se měla pohybovat kolem 700 až 800 milionů korun nad náklady, které by bylo nutno realizovat do systému stávajícího."