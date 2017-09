Za loňský přebytek rozpočtu mohou především nízké investice, tvrdí NKÚ | E15.cz

Za loňským přebytkem státního rozpočtu téměř 62 miliard korun stojí i faktory, které nelze hodnotit pozitivně. Jde hlavně o nízké investice státu. Stát nesplnil ty úkoly, s nimiž se v rozpočtu počítalo. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala ve stanovisku NKÚ k loňskému státnímu závěrečnému účtu. NKÚ například uvádí, že podíl běžných výdajů na celkových výdajích rozpočtu byl loni nejvyšší za posledních 14 let, naproti tomu čerpání peněz na investice bylo nejnižší za posledních deset let.