Zetor plánuje do Evropy dodat vojenské speciály, na podvozku osobního auta budou i kulomety | E15.cz

Dceřiná společnost Zetoru jej přichystala pro dva potenciální zákazníky na evropském trhu, řekl mluvčí firmy Martin Bořil.

"Zatím máme vyrobené jedno auto a ve skladech leží další a stačí je de facto jen složit. Záleží na poptávce zákazníků a očekávaných tendrech. Pokud by česká armáda poptávala takové vozidlo, jsme připraveni se přihlásit také," řekl Bořil.

Auto o hmotnosti přes tři tuny, které dokáže jet až 120 kilometrů za hodinu, je čtyřmístné. Zadní řada sedadel je posuvná a dá se také otočit o 90 stupňů. Vzadu je ještě sklopné sedadlo pro střelce. "K výzbroji patří čtyři univerzální kulomety a hlavní zbraň ve střelecké věžičce," popsal Bořil.

S vývojem vozu začala firma IPM Engineering, která se později stala akvizicí Zetoru. Ten je součástí holdingu HTC a jde tak o česko-slovenskou společnost.

V počátcích je také vývoj obrněného vozidla s osmi polonápravami, které může být modifikované i na čtyři či šest polonáprav a může mít různé nástavby. "Zatím však nelze hovořit ani o termínu, kdy by mohl být hotový prototyp," řekl Bořil.

Už příští rok by měl být hotový takzvaný demonstrátor, což je předchůdce prototypu, pásového osminápravového bojového vozidla pěchoty Wolfdog, které může mít také řadu nástaveb podle přání zákazníka. Jedná se o novou koncepci bojových vozidel, které by měly odpovídat vojenským předpokladům až do roku 2050. "Ochrana posádky odpovídá prognózám budoucích konfliktů a ničivosti balistických zbraní či min. Řada ostatních vozidel je starší koncepce a přestávají požadavkům stačit," uvedl Bořil.

Na veletrhu firma vystavila maketu vnitřku, kde ukazuje prostorové možnosti. "Jde o velkorysé řešení, vejdou se do něj vojáci do výšky 195 centimetrů. Do současných vozidel se často vyšší vojáci nevejdou," řekl Bořil. Vnitřní prostor pro vojáky by měl být konkurenční výhodou.