Experti z Holmes Place vám poradí, jak běhat s úsměvem! | E15.cz

Rada číslo 1: Pokud chcete začít, začněte hned

Pokud chcete začít běhat, tak své rozhodnutí určitě neodkládejte na pondělí. Právě teď je ideální čas. Není nic hezčího, než vyběhnout za východu slunce nebo naopak za soumraku. Každému vyhovuje něco jiného. Vyzkoušejte obě varianty

Rada číslo 2: Běžecké boty o velikost větší než klasické

Pokud začínáte s během a přemýšlíte o běžecké obuvi, pořiďte si boty o minimálně velikost větší, než jsou vaše boty na denní nošení. Také bychom měli popřemýšlet, na jakém terénu budeme běhat. Podle toho si pořídíme boty silniční na běhání po chodníku a zpevněných cestách nebo boty trailové na běhání v terénu.

Rada číslo 3: Nepřepálit začátek

Mnoho lidí od běhu odrazuje, že se po pár metrech zadýchají a musí přejít do chůze nebo úplně zastavit. Jsou z toho otrávení a někteří se k běhu už znovu neodhodlají. Tento problém trápí spoustu běžeckých začátečníků. Je to však jednoduché. Z počátku musíme zvolit opravdu pomalé tempo. Indiánský běh, tedy střídání běhu a chůze, je dokonce ideální. Postupem času můžeme vzdálenost běhu prodlužovat a určitě se tak jednoho dne dostaneme do fáze, kdy už jen poběžíme. Důležité je nechtít hned výkony. Každý jednou začínal.

Rada číslo 4: Strava před a po běhu

Před tím, než vyběhnete, je vhodné dát si tzv. rychlé sacharidy – ideální je banán nebo klasický bílý rohlík (nikoliv celozrnný, který by nás mohl nadýmat). Pokud se chystáte vyběhnout hned po probuzení, nevybíhejte úplně na lačno. Dejte si alespoň malý kousek ovoce, ať máte energii. Po běhu jako první doplňte sacharidy – můžete si dát kousek ovoce (jablko, banán), sojový suk nebo dětskou přesnídávku. Přibližně 30 minut po běhu je pak vhodné doplnit bílkoviny. Můžete si dát např. tvaroh (tučný, nikoliv odtučněnou variantu) nebo řecký jogurt a k tomu přidat oříšky, chia semínka, goju. Ochutit můžeme skořicí či agávovým sirupem. Samozřejmě s mírou.

Rada číslo 5: Zahřátí před během a protahování po běhu

Než vyběhneme, měli bychom se trochu zahřát. Můžeme jít chvilku svižnou chůzí nebo provést tzv. dynamický strečink a běžeckou abecedu. Hlavně v zimních měsících bychom na zahřátí neměli zapomínat. Tzv. statický strečink, kdy v určité pozici nějakou dobu setrváme a prodýcháme jí, si necháme až po běhu. Právě protahování je po běhu velmi důležité. Spousta běžců jde z bot rovnou do sprchy a protahování opomíjí. Pak jsou zkrácení a mnohdy se dostaví i zdravotní obtíže. Pokud nějaký den pospícháme a protahování nestíháme, nevadí. Protáhnout se můžeme i druhý den. Pořád lepší později než vůbec.

Rada číslo 6: Běhejte s úsměvem

Běhání Vás musí naplňovat, dělat Vám radost. Pokud Vás nebaví běhat sám/sama, navštivte fitness a wellness kluby Holmes Place, kde mají speciální běžecké lekce s trenéry. Poběžíte ve skupině, naučíte se nové věci, zlepšíte techniku a kilometry Vám budou ve skupině rychleji a snáze ubíhat.

V Holmes Place Premium Anděl vybíhá běžecká skupina každý čtvrtek v 7:15 z andělské recepce. Někteří členové pak nezapomenou relaxovat ve vířivce, sauně nebo páře, protože relaxace pro načerpání dalších sil je také velmi důležitá.

Rada číslo 8: Pokud běh není pro vás, nevadí

Spousta lidí se upne na jednu věc, a i když jim třeba úplně nejde, chtějí to za každou cenu. Ale o tom by to být nemělo. Pokud běh není zrovna pro Vás, nevadí. Najděte si jinou aktivitu. V klubech Holmes Place si na své přijde každý. Můžete navštívit některou ze skupinových lekcí s exkluzivními Les Mills® programy, které jsou ve světě velmi oblíbené a které boří mýty, že na skupinové lekce chodí pouze ženy. Např. programy Grit® nebo BodyPump® navštěvuje mnohdy více mužů než žen. V nabídce naleznete jak dynamické cvičení, tak tzv. body and mind. Pokud upřednostňujete spíše individuální přístup, můžete využít služeb osobních trenérů. V Holmes Place jsou připravení i na léto. Některé lekce probíhají venku na střeše obchodního centra Nový Smíchov. Od června navíc oba kluby Anděl i Karlín akceptují Multisport kartu. Teď už jen sbalit tašku s věcmi a vzhůru do toho!

Pro více informací se podívejte na www.holmesplace.cz