Jak cestují bohatí lidé? | E15.cz

Ekonomická situace se neustále zlepšuje a přibývá lidí, kteří dávají přednost luxusním dovoleným na míru. Ať už jde o zimní lyžovačku v Alpách, nebo plážové radovánky na Maledivách, všude najdete něco, co vám zkrátka žádná jiná forma cestování nezaručí.

I běžné cestovní kanceláře samozřejmě nabízejí mnoho variant a různých alternativ, jak v dané destinaci strávit čas. Ale co když chcete vyrazit na Mauricius, kde byste rádi jeden den strávili potápěním s mantami a druhý zase návštěvou národního parku, jenže právě tuto kombinaci zrovna nikdo nenabízí? Nebo co si dovolenou naplánovat i do takových detailů, jakou je značka minerální vody, kterou budete mít na místě k dispozici? Přesně takto fungují luxusní dovolené na míru, kterým se u nás věnuje několik specializovaných značek.

Exclusive Tours působí na trhu s luxusními dovolenými na míru již od roku 2007. Společnost tvoří tým nadšených travel designerů, pro které je cestování vším a kteří klientům dokáží připravit skutečně exkluzivní cestovní zážitky. K tomu jim pomáhají bohaté osobní zkušenosti z cest a vášeň pro luxusní služby.

Zuzana Pozlovská, travel designerka společnosti Exclusive Tours, vám představí tři resorty v destinacích, které jsou v oblasti luxusních dovolených velmi žádané.

Conrad Maldives Rangali Island – Maledivy

Resort se rozkládá na dvou ostrovech, které spojuje 400 metrů dlouhý most přes oceán. Dopravu usnadňují club cars, umožňující pohyb po celé ploše resortu. Na výběr je mnoho typů vodních vil, zkuste třeba variantu s velkou terasou, bazénem a vlastní vířivkou. Upoutá plně prosklená podmořská restaurace. Cena bydlení začíná na 25 tisících Kč za noc.

Autor: Conrad Maldives

Dinarobin Beachcomber – Mauricius

Resort Dinarobin Beachcomber se nachází na mauricijském jihozápadním pobřeží, které je považováno za vůbec nejmalebnější na ostrově. V přilehlém okolí jsou dvě golfová hřiště, za návštěvu pak rozhodně stojí národní park Black River Gorges s působivou flórou a faunou. Cena ubytování začíná na 14 tisících Kč za noc.

Autor: Dinarobin beachcomber

The Chedi Andermatt – Švýcarsko

Luxusní horský hotel se nachází uprostřed malebného švýcarského lyžařského střediska Andermatt. Luxusní spa, špičkové služby, v zimě vlastní kluziště a v létě golfové hřiště. The Chedi Andermatt je skvělou výchozí stanicí pro objevování krás švýcarských Alp, a to v každém ročním období. Cena za noc začíná na 33 tisících Kč.

Autor: The Chedi Andermatt

Začněte plánovat vaši luxusní dovolenou na míru již nyní a kontaktujte Petra Udavského na tel. +420 777 533 603 či e-mailu udavsky@exclusivetours.com.

Více informací na www.exclusivetours.com.