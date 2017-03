Jaký stroj vymyslí technický dorost? Odstartovala soutěž Navrhni svoji Tatru

Prezentacemi na středních a vysokých školách odstartoval druhý ročník soutěže Navrhni svoji Tatru. Zájemci mají do poloviny května možnost zaslat své projekty přímo do automobilky.

„Zájem studentů o techniku nás velmi potěšil,“ říká po sérii prezentací Kateřina Nogolová, personální ředitelka společnosti Tatra Trucks.

Čtyři technické střední školy v regionu a čtyři technické univerzity se letos dostaly do hledáčku personální ředitelky Tatry. Důležitost celé akce potvrzovala osobní účast Radomíra Smolky, člena představenstva a technického ředitele Tatry. U středních škol v okolí Kopřivnice šlo kromě prezentace Tatry též o to, aby byli studenti informováni o možnosti budoucího zaměstnání v automobilce Tatra.

„Velmi nás potěšil zájem studentů o techniku. A také jejich aktivita: prakticky ihned po skončení přednášek na středních školách jsme zaznamenali na našich stránkách několik přihlášených soutěžících,“ pochvaluje si Kateřina Nogolová.

Soutěž Navrhni svoji Tatru je rozdělena do tří kategorií: středoškoláci, vysokoškoláci a technicky nadaná veřejnost. Studenti středních škol se tedy nemusejí obávat, že by svedli nerovný souboj s vysokoškoláky. Třetí kategorie je dokonce zcela otevřená a zapojit se může kdokoliv.

Zatímco navštívené střední školy byly z regionu (Kopřivnice, Frýdek-Místek a Ostrava-Vítkovice), do vysokých škol se zástupci Tatry vydali po celé České republice i na sousední Slovensko. Postupně se uskutečnily prezentace na VUT v Brně, VŠB v Ostravě, na Žilinské univerzitě a na závěr přišla na řadu pražská ČVUT.

Zástupci Tatry zvolili formu prezentace s aktivní diskusí se studenty. „Tato forma je pro nás a pro náš účel velmi cenná,“ říká Kateřina Nogolová. Sama si hned při první zastávce na VUT Brno vyměnila roli a stala se posluchačkou: to když studenti představili své konstrukční a technické aktivity spjaté s projektem Formule Student.

Ústředním bodem na všech univerzitách ale byla prezentace na téma Proč je Tatra konstrukčně výjimečná. Vzbudila velkou pozornost, studenti se zajímali o každý detail z výroby i konstrukce třetí nejstarší automobilky na světě, kterou od roku 2013 vlastní Jaroslav Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group, spolu s Reném Materou.

„Tatra je stále středem zákaznické i odborné pozornosti. Jsme zde více než sto šedesát pět let a sto dvacet let vyrábíme automobily, za což mimo jiné vděčíme tomu, že do továrny přicházejí pracovat velmi šikovní mladí lidé, kteří mají schopnost otisknout svůj konstrukční či výrobní příspěvek do našeho produktu,“ řekl studentům Radomír Smolka.

Šance na kariéru v Tatře

Prezentacemi na školách se soutěž Navrhni svoji Tatru přehoupla do druhé části, kdy v automobilce čekají na projekty. Soutěžící je mohou odeslat do automobilky až do poloviny května. Vypsané jsou následující kategorií: koncept nového hasičského nebo záchranářského vozidla pro rok 2020, návrh inovace v oblasti hnacího traktu, návrh kabiny vozidel některé z obchodních řad TATRA FORCE či TATRA TERRA a nový návrh přední masky, nárazníku modelové řady TATRA PHOENIX.

Tatra se touto soutěží snaží podchytit talentované studenty a techniky. Výsledky automobilka vyhlásí na konci května. Vítězové získají nejen věcné ceny či možnost praxe v automobilce, ale také pozvánku na Tatra Experience program, díky kterému se seznámí s chodem automobilky a vyzkouší si i jízdu na zkušebním polygonu.

Inspirací pro soutěžící může být vítěz minulého ročníku, student VŠB v Ostravě Lukáš Mička, který po výhře strávil letní prázdniny na brigádě v technickém vývoji automobilky TATRA TRUCKS. Po letní brigádě přijal nabídku docházet do Tatry na praxi i během školního roku.