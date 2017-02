JOB AIR Technic si bude sám vychovávat letecké mechaniky

„Nově můžeme školit zaměstnance, aby získali průkaz leteckého mechanika, základní oprávnění k tomu, aby mohli samostatně pracovat na letadlech. Pro ilustraci je to něco jako prázdný řidičák. K němu musí ještě získat typová oprávnění, například na letouny Boeing 737, Airbus A 320 nebo nově i na Airbus A330,“ popisuje Daniel Barč, ředitel JOB AIR Technic.

Školení si firma zajišťuje ve vlastní režii. Nováčky připravují zkušení zaměstnanci, vedoucí skupin. Vyučují jednotlivé moduly. Ty jsou buď teoretické, jako matematika, fyzika či letecká legislativa, nebo odborné jako aerodynamika, konstrukce a systémy letadel, turbínové motory a podobně.

Autor: JOB AIR Technic

„Z každého modulu, tedy celku, se skládá zkouška. U zaměstnanců, kteří začínají od nuly, trvá teoretická výuka přibližně rok. Ale vyplatí se. Umožňuje nám učinit z šikovných nekvalifikovaných zaměstnanců šikovné kvalifikované. Zjednodušeně řečeno si ze závozníků dokážeme sami vychovat zkušené šoféry,“ říká Daniel Barč.

Přestože má firma naplněnou kapacitu, usiluje o získání oprávnění k údržbě velkého letounu, konkrétně Airbusu A 330. V současné době má vycvičené mechaniky a zajišťuje technické vybavení potřebné k údržbě tak, aby mohla co nejdříve požádat Úřad pro civilní letectví o udělení oprávnění a v září přijmout první Airbus A330.

Autor: JOB AIR Technic

„Otevře nám to prostor pro další zakázky. Zároveň ale platí, že Airbus A330 nám zabere skoro polovinu hangáru, proto plánujeme v budoucnu přesunout část údržby menších letadel do druhého hangáru. Věřím, že ten začneme stavět podle plánu v květnu,“ doplňuje Daniel Barč. I s touto aktivitou souvisí kontinuální nábor zaměstnanců, jejichž počet by se měl v příštích letech zdvojnásobit na 400.

Leteckou opravnu JOB AIR Technic sídlící na letišti v Ostravě-Mošnově v minulém roce získal holding Czechoslovak Group.