Místo výuky programování přinejlepším Excel. Česku odjíždí informatický vlak | E15.cz

Školy nestačí technologickému pokroku, děti na starých počítačích učí jen základy informatiky. K rozvoji IT dovedností tak pomáhají dětem komerční kurzy.

Až 95 procent českých základních škol nevyhovuje standardům výuky informatiky, říká nová zpráva České školní inspekce. Školy podle inspekce nevěnují výuce IT dostatek času, nemá dostatečně proškolené učitele, neumí IT provázat do dalších předmětů a často mají slabé internetové připojení a zastaralé vybavení. „Vysoký podíl škol vykazujících zásadní nedostatky signalizuje daleko hlubší a komplexnější problém zcela systémového charakteru,“ uvádí inspekce.

Ministerstvo školství přitom již v roce 2014 přijalo Strategii digitálního vzdělávání, podle kterého chce do roku 2020 učinit z informatiky předmět, který bude rovnocenný těm ostatním.

„Realizace strategie je ale velmi pomalá a chybí jí financování. Samotné cíle strategie jsou velmi dobře napsané a mohly by Česko posunout tam, kde by mělo už dávno být,“ myslí si podnikatelka Silvie Zeman, která se svou kolegyní Klárou Štouračovou letos rozjela kurzy programování pro děti. Společnost makeITtoday nabízí semestrální kurzy, kde děti učí programovat v jazyku Scratch.

„Zatímco v ostatních vyspělých státech včetně Slovenska je programování povinné od prvního stupně základní školy, u nás se stále v lepších případech učí Word a Excel,” řekla Zeman, která firmu spolu s kolegyní financuje z vlastních úspor a platů ze svých jiných úvazků.

Souhlasí s ní Pavla Randáková ze společnosti Czechitas, která rovněž nabízí kurzy IT pro děti. „V informatice se dnes stále vyučuje práce s programy, jež by mohla být zařazena do výuky úplně jiných předmětů, takže pak ani nezbývá čas na výuku programování, bezpečnosti v kyberprostoru nebo seznamování se současnými technologiemi,“ řekla Randáková.

Czechitas se zaměřuje spíše na výuku IT pro ženy, pořádá ale i jednotlivé kurzy pro děti. „Seznamujeme děti s principy programování a s programátorským myšlením. Učíme je myslet o několik kroků dopředu, tvořit podmínky a nezapomínat na detaily,“ uvedla Randáková. Kurzy pořádá i itStep akademie, která kromě kurzů pořádá i počítačové tábory pro děti. Cena soukromých kurzů obvykle převyšuje pět tisíc korun za semestr.

V českém školství peníze na výuku informatiky chybí, ačkoli s nimi Strategie digitálního vzdělávání počítá. Ministerstvo školství nicméně nedokáže vyčíslit, kolik je třeba do rozvoje IT na školách investovat. „Ministerstvo v tuto chvíli nemá odhady finančních prostředků na investici,“ uvedl úřad.

Podle Daniely Růžičkové z Národního ústavu pro vzdělávání je proto důležité, že vznikají i komerční projekty. „Bylo by skvělé, kdyby přibývaly. Informatické vzdělání na úrovni dětí a žáků je v plenkách a podobné projekty pomáhají ukazovat, jak může vypadat, co může nabídnout, proč stojí za to se jím zabývat,“ uvedla Růžičková.

Informatika se podle ní proměňuje. „Směřuje více k základním principům zpracování informací a ke schopnosti uplatnit informatické postupy v řešení i neinformatických problémů,“ řekla Růžičková.