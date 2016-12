Na jaké technické vybavení spoléhají manažeři firem?

Notebook s vhodnou konfigurací totiž ve spojení s monitorem zvládne bez problémů i práci s náročnými programy a uživatelé si ho mohou vzít kamkoliv s sebou. Notebooky ThinkPad se pro každého manažera navíc stanou nejen společníky pro byznys ale také skvělými parťáky pro volný čas.

Autor: Lenovo Technology

Příkladem takového zařízení je lehký a všestranný notebook Lenovo ThinkPad X1 YOGA, který v každém ročním období zvládne pozice, o kterých si řada z nás může nechat jen zdát. S tímhle notebookem můžete snadno pracovat, prezentovat, tvořit nebo být ve spojení s kolegy či přáteli a přitom si pokaždé zvolit režim, který vám bude maximálně vyhovovat. Notebook, tablet, stojánek a stan. Čtyři režimy, které poskytují neomezené možnosti použití. Kromě prémiového designu a flexibility přináší tenhle elegán také odolnou konstrukci a výjimečný výkon, to vše v těle s váhou pouhých 1,27 kg.

Ještě dál co do přenositelnosti a výkonu v tenkém těle jde notebook ThinkPad X1 Carbon. Ten je bez nadsázky souborem superlativů v elegantním těle z odolných uhlíkových vláken. Díky nízké váze a tenkému profilu si ho cesty může vzít i nejvytíženější vrcholový manažer. V jednom zařízení si poveze nekompromisní výkon procesorů Intel i7 6. generace, rychlá SSD úložiště pro snadnější práci, celodenní výdrž na baterii a jasný displej s úpravou proti odleskům. Každý profesionál navíc ocení zabezpečení, za které by se nemusel stydět ani James Bond - integrovanou čtečku otisků prstů s dotykovým senzorem či šifrování pomocí Trusted Platform Module (TPM) čipu.

Pokud potřebujete při výběru notebooku zvažovat také poměr ceny a výkonu, rozhodně se zaměřte na ThinkPad 13. Ten totiž vašemu podnikání přinese perfektní rovnováhu mezi mobilitou a produktivitou. Stejně jako ostatní notebooky z řady ThinkPad si poradil s celou řadou náročných testů podle armádních specifikací, ve kterých mimo jiné figurovaly prach, otřesy nebo voda, takže ho pracovní cesta rozhodně nerozhází. Ruku v ruce s odolností tohoto stroje přichází také výkon, celodenní výdrž baterie, univerzální porty a možnost vybrat si z řady úložišť a pamětí pro ještě rychlejší práci.

