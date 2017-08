Na školách chybějí učitelé, politici zvažují zmírnění požadavků na jejich kvalifikaci | E15.cz

Nejvíc učitelů bez příslušného razítka – přes deset procent – pracovalo v základních školách v Karlovarském kraji a ve Středočeském kraji. Naopak nejméně učitelů bez potřebných diplomů bylo v Jihomoravském kraji a v Jihočeském kraji, a to necelá dvě a půl procenta procenta. Uvádí to ve své výroční zprávě za školní rok 2015/2016 Česká školní inspekce. V průměru za celou republiku je kvalifikovaných aspoň tak jak to vyžaduje zákon, přes 94,3 procenta učitelů na základních školách.