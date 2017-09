Nová výstavní hala Kongresového centra Praha má už jasný obrys | E15.cz

Dvoukolovou veřejnou mezinárodní soutěž vyhlásilo Kongresové centrum Praha zejména z důvodu nedostatečné kapacity výstavních prostor, kvůli které se velké kongresy s výstavou obraceli na konkurenci. Přínosem bude i pro město, obzvláště pak pro městskou část Praha 4. Spolu s výstavbou nové multifunkční haly dojde také k úpravě bezprostředního okolí Kongresového centra Praha, oblasti Pankráckého náměstí a přiléhající části magistrály s důrazem na kvalitu veřejného prostranství a prostupnost území.

„Kongresové centrum dlouhodobě není schopné uspokojit vysokou poptávku po výstavních a kongresových plochách, a novou halu proto nutně potřebuje. Stejně tak je ale důležité rovnou řešit i okolí a celé to prostranství kolem Kongresového centra upravit tak, aby více sloužilo lidem. Sešlo se mnoho návrhů a já jsem ráda, že hodně jich bylo velmi kvalitních a věřím, že jsme nakonec opravdu vybrali ten nejlepší,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Autor: https://www.kcp.cz/

Soutěž organizovala architektonická kancelář Moba v čele s architektem Igorem Kovačevićem. Jedenáctičlenné porotě předsedal architekt Petr Hlaváček a tvořili ji zástupci zadavatele a odborníci z řad architektů. Za KCP rozhodovali primátorka hl. m. Prahy a místopředsedkyně dozorčí rady Adriana Krnáčová, předseda představenstva Radim Haluza a generální ředitel Roman Ray Straub. Jako náhradníci byli určeni Marek Kopeć z IPR a radní Prahy 4, Alžběta Rejchrtová. Architektonickou odbornost zastupovali Petr Hlaváček a Ivan Kroupa, spolu s Eliou Zenghelisem z Řecka, Mathiasem Müllerem ze Švýcarska a náhradníky Viktorií Součkovou a Tomášem Koumarem.

Podle předsedy Petra Hlaváčka se porota přes svou různorodost shodla na vítězném návrhu a ze 76 došlých návrhů, z nichž jich do druhého kola postoupilo k dalšímu rozpracování dle připomínek poroty šest, vybrala návrh mladého katalánského studia OCA. Elia Zenghelis, spoluzakladatel slavné kanceláře OMA a v současné době profesor na Yale School of Architecture, dodal na adresu vítězného týmu: „Původní budova Kongresového centra se musí vypořádat s identitou velice impozantně postaveného monumentu komunistické éry, která musí být soudobě přeformulovaná. To zahrnuje nový vzhled, pozici vůči městu a napojení na složitou dopravní situaci. Tato komplexnost byla autory vítězného návrhu mistrně zvládnuta.“