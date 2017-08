Platforma finGOOD slaví rekordní investici a hledá strategické partnery | E15.cz

ZDROJ: PP Partners Prague, a.s.

Více než tři miliony korun získal známý výrobce sportovních dresů ALEA sportswear od drobných investorů prostřednictvím portálu finGOOD. Prostředky využije na nákup nových technologií a expanzi do zahraničí. Celkem přes finGOOD poslali investoři do českých firem už téměř sedm milionů korun. V současné době plánuje česká crowdfundingová platforma další rozvoj a poohlíží se po strategickém partnerovi.

Obchodní model je jasný a vystihuje ho už slogan: Než půjdete do banky. Platforma finGOOD propojuje investory a firmy, které shánějí finance na svůj rozvoj. Klíčové ale je, že finGOOD není zaměřen na velký kapitál, investovat lze už od 5000 korun. A za to investoři získávají úroky, které by si v současné době v bance nikdy nepřipsali: v průměru 7-8 % ročně.

„Firma ALEA sportswear s námi udělala dobrou zkušenost při první investici, kdy získala přes dva miliony korun. Rozhodla se tedy pro druhé kolo a drobní investoři jí prostřednictvím finGOOD poslali další milion, což hodnotíme jako velký úspěch. Zároveň se potvrdilo, že lidé mají o investice tohoto druhu zájem,“ říká Marek Galetka, zakladatel a jednatel společnosti Fingood.cz, jejímž prostřednictvím již získala prostředky mimo jiné společnost Elton hodinářská, výrobce tradičních hodinek Prim.

„Průběžně oslovujeme další společnosti a jiné zase oslovují nás. Aktuálně u nás najdete firmu Jarabak.cz, nejvýraznějšího prodejce zahradní techniky značky Hecht v ČR, a několik zajímavých investičních příležitostí je v zástupu,“ prozradil Roman Vyorálek, druhý zakladatel a jednatel společnosti Fingood.cz. „Samozřejmě chceme, aby naše nabídka byla pro investory co nejzajímavější, proto v akvizicích pokračujeme a budeme rádi, když se nám budou české společnosti, například prostřednictvím našich webových stránek, samy ozývat,“ doplňuje.

Investice jako marketingový nástroj

Marek Galetka zdůrazňuje, že pro firmy, které shání peníze prostřednictvím finGOOD nejde jen o získání zdrojů. Investice slouží též jako účinný marketingový nástroj. Když už se někdo rozhodne poskytnout své peníze konkrétní společnosti, dává tím najevo přinejmenším to, že ho její budoucnost zajímá a že jí věří. A třeba ALEA přidala zajímavý bonus: každému investorovi zaslala sportovní dres ze své produkce.

Pro firmy je obecně snazší, zejména v době nízkých úroků, sázet na levnější bankovní financování. Ne pro každou společnost je ale vhodné, dostupné a skutečně výhodné. Navíc doba nízkých úroků pomalu končí a s první známkou ochlazení ekonomického růstu se bankovní financování přinejmenším zdraží. Je proto vhodné mít funkční alternativu, kterou finGOOD nabízí.

„Investice, které jsme realizovali, ukázaly, že naše fintech platforma je plně funkční. Cíleně ji navštěvují tisíce investorů. I proto jsme v současné době v pozici, kdy pro to, abychom mohli na dalších investicích pracovat ve velkém, jednáme sami s potenciálními investory, kteří by se mohli stát strategickými partnery platformy finGOOD,“ říká Marek Galetka.

Projekt finGOOD je výhodný jak pro investory, tak pro společnosti, které shánějí prostředky. Přináší prvky sdílené ekonomiky, po níž je ve společnosti stále větší poptávka. Navíc je finGOOD plně transparentní, investice se uskutečňují pod dohledem České národní banky a nejlepším důkazem, že poskytovatelé služby každé vypsané investiční příležitosti věří, je, že sami investují také.