13 Zemanových výroků: Každý si má právo udělat radost, říká o kanálu Dunaj-Odra-Labe

Automobilky nejsou montovny

Projev při závěrečné tiskové konferenci v Královéhradeckém kraji

To, co mě během této návštěvy fascinovalo, byla Škoda Auto ve Vrchlabí. A víte proč? Toto je opravdu robotizovaná továrna a předseda představenstva mně říkal, že tak vybavenou továrnu nemají ani v Německu. A je to dobře, protože jsem byl ještě jako premiér kritizován za dvě věci.

Zaprvé, že příliš stavím rozvoj české ekonomiky na automobilovém průmyslu, a jak za těch patnáct let, které uplynuly od mého odchodu z premiérské funkce, vidíte sami, ty automobilky, ať už je to Škoda Auto nebo Hyundai nebo kolínská automobilka, nás táhnou dopředu a žádné nebezpečí z malé diverzifikace zde nehrozí.

A zadruhé, právě vy novináři jste často tvrdili, že ty automobilky jsou montovny. Prosím vás, jděte se tam někdy podívat, abyste zjistili, že jsou to výroby s vysokou přidanou hodnotou, se sofistikovanou technologií a žádné montovny. Žádné primitivní dílny.

O jaderné energetice

Projev při závěrečné tiskové konferenci v Plzeňském kraji

Využil jsem své návštěvy v tomto podniku (Škoda – jaderné strojírenství) abych jasně demonstroval svoji podporu jaderné energetice, jako energetice budoucnosti, protože nejsem přesvědčen o tom, že obnovitelné zdroje, včetně severoněmeckých větrných elektráren, jsou tou správnou, dlouhodobou volbou do budoucnosti.

O průmyslu

Projev při setkání se členy Zastupitelstva Plzeňského kraje

A proti těm, kdo podceňovali význam průmyslu, se dnes objevuje forma reindustrializace, a myslím si, že to, že Česká republika je nejprůmyslovější země Evropské unie, nám přináší nezanedbatelné výhody, které jsme dříve nedokázali docenit.

Každý politik má jednak oficiální priority, jednak neoficiální priority. Mojí oficiální prioritou je ekonomická diplomacie, což konkrétně znamená pronikání na zahraniční trhy a podpora našich exportérů a na druhé straně získávání efektivních zahraničních investic.

O technickém vzdělávání

Projev při sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR

Co se týče vzdělávání, nemám nic proti ekonomům, nemám nic proti právníkům, ale, jak říkal můj dlouhodobý přítel a čestný předseda Svazu průmyslu, průmysl nás živil, živí a bude živit. A při vší úctě k humanitním profesím bych byl velmi rád, kdyby podpora technického školství, počínaje učňovským školstvím a konče vysokoškolským technickým vzděláním, nebyla založena jenom na deklaracích, ale na konkrétních činech.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Miloš Zeman: Proč znovu kandiduje? Celý záznam jeho tiskovky • VIDEO Blesk TV

Dovolím si kacířskou poznámku, rok technického vzdělávání je podle mého názoru plácnutí do vody, pokud není doprovázen konkrétní podporou tohoto vzdělávání. Zde bych apeloval i na podnikatele, protože řada z nich už poskytuje stipendia, ať už učňovská, středoškolská nebo vysokoškolská, a více zdrojové financování by v každém případě mělo být základem, abychom restrukturalizovali náš vzdělávací systém do těch oblastí, kde je kvalifikovaných pracovních sil nedostatek.

O ruských sankcích

Projev při zahájení výstavy „Země živitelka 2016“

Sankce nikdy nikomu nepomohly. A jako příklad vždy uvádím Kubu, kde sankce byly aplikovány padesát let bez jakéhokoli výsledku, teprve teď je prezident Obama zrušil. Sankce jsou výrazem bezradností, a mají-li pomoci politici našemu zemědělství, tak konkrétně Česká republika by měla na Evropské radě konečně jasně říci svoje, dosud bohužel váhavé, stanovisko, a připojit se k těm zemím, které navrhují zrušení sankcí.

Přátelé, bez ohledu na konkrétní zemi, jsem byl z historického hlediska vždy proti jakýmkoli sankcím, prostě proto, protože si myslím, že jsou neúčinné, že je to něco, čemu se říká lose-lose strategy, stejně jako je win-win strategy.

O lidských právech a exportu

Jsme malá země, morální kazatelství nám nepomůže, i když se přiznávám, že jsem včera ostře protestoval u velvyslankyně Gambie proti vraždám a mučení vedoucích představitelů opozice v gambijském vězení, kde šílený prezident pronásleduje čarodějnice, protože uhranuly jeho tetu. Jsou chvíle, kdy se i český prezident musí vyjádřit k lidským právům. Ale na druhé straně tuto situaci můžeme ovlivnit jenom minimálně. To, co můžeme reálně ovlivnit, je rozsah našeho exportu a objem zahraničních investic u nás.

O intervencích ČNB

Projev při zahájení Festivalu Exportu CZ 2016



Z dlouhodobého hlediska se domnívám, že slabá koruna vede k lenosti, vede ke snižování inovačních impulzů, produktivity práce, či konkurenceschopnosti. Mimochodem, vidím tady jistou analogii s podbízením se ať už levnou měnou nebo levnou pracovní silou.

O řešení problémů v parlamentní demokracii

Sebekriticky uznávám, že pomoc prezidenta je pro české exportéry výhodnější v zemích s prezidentským režimem včetně Číny, protože v zemích s parlamentním režimem jsou tyto cesty někdy spíše politickou turistikou než reálnou ekonomickou akcí. Ale prezidentských režimů máme na světě dost, a já někdy se závistí pozoruji, jak moji zahraniční partneři mohou jediným příkazem vyřešit problémy, jejichž vyřešení v parlamentní demokracii trvá léta a léta.

Platy v soukromých firmách

Projev při setkání se zaměstnanci společnosti Sellier & Bellot a.s.

Ne zcela obdivuji výši vaší průměrné mzdy, která je podle údajů dodaných panem generálním ředitelem pětadvacet tisíc měsíčně. Podotýkám, že je to průměr, někdo má víc, někdo má míň. Pan generální ředitel mně říkal, že se tady bere ještě třináctý a čtrnáctý plat.

Takže jsme se dohodli s panem generálním ředitelem, všechno je u vás v pořádku, i míra fluktuace, vyjadřující spokojenost zaměstnanců je velmi nízká, no a to jediné, co by chtělo trochu vylepšit, je právě již citovaná průměrná mzda, že? Takže až sem přijedu příště, tak doufám, že pan ředitel dá na moje moudrá slova, protože bez zvyšování životní úrovně je jakýkoli růst firmy jenom krátkodobý.

O čínských turistech

Projev při setkání s občany Vrchlabí

Už dnes přijíždí do České republiky asi tři sta tisíc čínských turistů ročně. Mají tu výhodu, že utratí nejvíc, třikrát víc než Rusové, a mají tu nevýhodu, že na rozdíl od Rusů se v každé zemi zdrží jen několik málo dní a že cestují po celé Evropě.

A protože brána do Krkonoš samozřejmě vyžaduje, aby se rozvíjel i turistický ruch, tak jsem vás chtěl informovat, že se podařilo dohodnout tři konkrétní letecké linky, Praha - Peking, Praha - Šanghaj a Praha - Čcheng-tu, protože lidé se sem asi nebudou dopravovat na velbloudech a i vlakem by to bylo dlouhé, no a to znamená, že i tady na vrchlabském náměstí a na krkonošském hřebenu uvidíte asijsky vypadající typy, kterých se nemusíte bát. Nejsou to islámští teroristé.

O kanálu Dunaj-Odra-Labe

Projev při zahájení diskuzního stolu s českými a čínskými investory

Každý z nás má právo na svoje osobní štěstí a včera na slavnostní večeři na počest pana prezidenta jsem mluvil o politicích, kteří mají svůj sen. Snem pana čínského prezidenta je nová hedvábná stezka One Belt, One Road. Já mám také, přátelé, svůj malý sen a to je vodní koridor Dunaj-Odra-Labe.

Tři soutěsky, jak mně říkal pan prezident, se stavěly dvacet let a nakonec skončily úspěšným výsledkem. Takže dovolte mi toto osobní vyznání a současně i poděkování čínským dvěma firmám, které o tento projekt mají zájem, protože každý člověk má právo udělat si radost.