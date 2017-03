"Anděl smrti" Faltýnek: Vždy mě štvalo, že jsem Babišovi nestačil

Byl jste potvrzen coby 1. místopředseda hnutí ANO. Co říkáte na svou přezdívku „anděl smrti“?

Já se tomu trochu usmívám, ale je pravda, že v minulosti, když jsme řešili nějaké nepříjemné věci personálního charakteru, tak jsem je řešil já osobně. Ať už to byla záležitost projednání odchodu pana ministra Prachaře i debata s paní ministryní Válkovou. Já nechci mít nálepku v rámci hnutí nějakého zlého muže, ale někdo to prostě dělat musí.

Andrej Babiš si na sněmu postěžoval, že ho delegáti nekritizují. Co byste mu vytkl vy?

Vzhledem k tomu, že spolupracuji s panem Babišem hodně let, znám ho jako šéfa ještě z působení v Agrofertu, tak mě vždycky štvalo, že já jsem přemýšlel nad nějakým nápadem a než jsem ho stačil uvést v život a realizovat, tak pan Babiš byl rychlejší. On je nesmírně rychlý a má ten horolezecký gen. Mě vždy štvalo, že jsem mu nestačil.

Kdo nejde pro kritiku vůči Andreji Babišovi daleko je premiér Sobotka, podle kterého Babiš „ojeb*l český stát“ kvůli kauze korunových dluhopisů. V našem pořadu pan premiér uvedl, že to vyjádření kvůli upozornění na „daňový trik“ bylo nutné. Jak vnímáte přístup pana premiéra?

Pan premiér v rámci předvolebního boje stále kritizuje pana Babiše a naše hnutí, ale pokud se týká dluhopisů, tak je to samozřejmě věc pana Babiše. Já neznám tu podstatu toho problému, ale on postupoval podle platného zákona. Já nechci používat to silné slovo, jaké použil pan premiér, ale kdo ošidil nebo poškodil český stát, tak byl především pan premiér Sobotka, který byl vlastně ministrem financí v době, kdy se prodávalo OKD.

Premiér Sobotka hájil ve Sněmovně prodej podílu v OKD již v minulosti, cenu 4,1 miliardy dle něj stanovily znalecké posudky.

Tehdy se to prodalo panu Bakalovi za směšně nízkou cenu a pak se ukázalo na základě dalších posudků, že jenom ta cena bytů a nemovitého majetku přesáhla tu prodejní cenu, za kterou tehdy stát svůj podíl prodával. Takže tady by se toto slovo dalo použít, kdo více poškodil naše daňové poplatníky a občany. A vidíte dneska, že OKD je na bankrot.

Pan Bakala vytuneloval tuto firmu, vytáhl z ní mnoho miliard korun a je to obrovská škoda hlavně pro ty lidi, kteří žijí v tom regionu. Pro ty horníky, kteří bydlí v bytech, které jim někdo slíbil, že jim prodá, pak tak neučinil. Dnes ti lidé mají samozřejmě velké sociální problémy.