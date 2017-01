Ať je držení zbraní řešeno běžnými zákony, ne ústavou, říkají Hamáček se Štěchem

Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Návrh novely chce jeho šéf Milan Chovanec (ČSSD) prosadit ještě do letošních sněmovních voleb.

Šéfové Sněmovny a Senátu Milan Štěch a Jan Hamáček (oba ČSSD) podporují, aby se otázka držení zbraní řešila v rámci stávajících zákonů, nikoli změnou ústavy.Řekli po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě.

Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Návrh novely, který předložilo, má v úmyslu prosadit ještě do letošních sněmovních voleb. Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. Návrh vyvolal kritiku části politiků.

Podle Štěcha se názory jeho, Hamáčka a Zemana na tuto otázku "částečně různí, ale nerůzní se až tolik". Bylo by podle něj rozumné se zabývat stávajícími zákony a některé změny přijmout v jejich rámci. "Nejsem přívržencem, alespoň z časových důvodů, změn ústavních zákonů," řekl. Dodal, že nikdo nemůže počítat s rychlým přijetím ústavního zákona.

Podobně se vyjádřil i Hamáček. Řekl, že se během oběda s prezidentem shodli na tom, že občané mají právo nosit zbraň a bránit se. "Je otázka, jestli je třeba měnit ústavu, nebo zda je možná lepší řešit to v rámci současných zákonů případnou novelizací," poznamenal. Dodal, že nemůže vyloučit, že ústava se v nějaké formě novelizovat bude. "Ale chápu to až jako další krok," řekl. Nejprve by zkoumal aktuální zákony a až poté přemýšlel nad změnou ústavy.

Jaký názor na problematiku vyjádřil Zeman, Hamáček se Štěchem neuvedli. Na začátku ledna webu Blesk.cz prezident řekl, že pokud půjde o ústavní změnu nebo změnu jiného zákona, považuje za technickou záležitost. Pokládá ale za potřebné kvůli obraně před teroristy, aby existovalo pro občany právo nosit zbraň i do zařízení, kde to současné zákony nepovolují.