Babiš by chtěl všechny státní podniky pod jednu ruku

Babiš svoji ideu zopakoval při představování české mutace nového dokumentu OECD. „Celé portfolio státu by se mělo řídit z jednoho místa,“ uvedl ministr financí. Centrální řízení státních podniků představil svým vládním kolegům už v rámci návrhu Strategie vlastnické politiky státu. Podle ní se do konce roku měla vypracovat analýza dopadů takového kroku. Jenže proti Strategii se silně postavilo ministerstvo zemědělství a tak ji nyní Babišův úřad přepracovává.

Marian Jurečka myšlenku centrálního řízení úplně odmítá. „Neumím si představit, že ministerstvo financí řídí Lesy ČR nebo Povodí, kde to je vysoce odborná záležitost. Kozla zahradníka fakt ne,“ napsal E15 ministr zemědělství. „V případě mého resortu jsem navíc nikdy žádnou kritiku nezaznamenal.“

Ministr průmyslu Jan Mládek myšlenku samotnou neodmítnul. Otázkou ale je, kdo by státní firmy měl v ruce. „Nemělo by to být ministerstvo financí. Na to se státní podniky přesunuly jen proto, že se předpokládala jejich privatizace. Když zamrzla, tak tam zůstaly. Tam ale nemají co dělat,“ vysvětlil Mládek. „To by měl vést hospodářský resort. Tomu je nejblíže ministerstvo průmyslu a obchodu.“