Babiš chce ještě víc posílit pravomoci celníků. Ohrozí to daňovou Kobru?

Chovancův úřad namítá, že by vedl k zániku speciální jednotky policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu a právě celníků, která už třetím rokem úspěšně bojuje proti daňovým deliktům. Že má daňová Kobra výsledky, přitom šéf státní pokladny nepopírá.

Babišův záměr by navíc podle vnitra přinesl zbytečné náklady kolem 150 milionů korun ročně. Mimo jiné proto, že by bylo potřeba vytvořit 115 nových tabulkových míst. Finance návrh předloží koaliční radě.

Podle poslanců by vyšetřovací kompetence měly zůstat jen policii. „Změny, které Celní správa požaduje, by funkční systém spolupráce s policisty pokřivily a s velkou pravděpodobností by vyšetřování daňových a celních deliktů zkomplikovaly. Kromě toho by návrh ministerstva financí a Celní správy znamenal konec fungování velmi úspěšné daňové Kobry, kterou se Andrej Babiš chlubí,“ uvedla mluvčí vnitra Lucie Nováková.

Babiš před týdnem řekl, že jednotka za dobu svojí existence zabránila daňovým únikům za 7,66 miliardy korun. Nejúspěšnější byla v loňském roce, kdy státu zachránila téměř tři a půl miliardy. „Prioritou daňové Kobry je ochrana státního rozpočtu, to byl samozřejmě i důvod jejího vzniku,“ připomněl ministr. A vzápětí vytkl Chovancovi, že brání tomu, aby celníci získali ještě větší pravomoci. Konkrétně by stejně jako policisté dokončovali trestní řízení, tedy zahajovali stíhání podezřelých a podávali návrhy na obžaloby.

Naposledy se zástupci obou ministerstev a také nejvyššího žalobce a dolní komory parlamentu sešli minulé úterý. Babišův úřad argumentoval větší efektivitou boje s daňovými úniky, protože by odpadlo předávání spisů mezi policisty a celníky. Podle vnitra by však docházelo k překrývání kompetencí, paralelní práci na totožných kauzách a přetahování policistů k celníkům.

Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Ivan Gabal (za KDU-ČSL) při jednání upozornil na nechuť zákonodárců rozšiřovat oprávnění pro objasňování a potírání trestné činnosti mimo policii. Za problém označil i personální nároky.