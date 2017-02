Babiš dál povede ANO, ve volbě neměl protihráče

Ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš byl znovu zvolen do čela hnutí ANO. Jako jediný kandidát získal 195 hlasů od celkového počtu 206 delegátů celostátního sněmu hnutí, tedy 94,7 procenta. Za silný mandát svým straníkům poděkoval a slíbil, že bude bojovat. O Babišově neprůstřelné podpoře svědčí i fakt, že když těsně před volbou dostali delegáti možnost položit kandidátovi na předsedu otázky, nikdo se nepřihlásil.

V kandidátském projevu Babiš své spolustraníky ujistil, že ačkoli je pod velkým tlakem, hodlá vytrvat. „Je to boj, je to obrovský tlak. Ale já to vydržím. Jako jsem odpracoval každou kampaň, odpracuju i tuhle,“ řekl Babiš. V projevu kritizoval koaliční partnery, především ČSSD, ale i politiku jako celek. „Je tady vybudován systém. Vznikli jsme jako protikorupční hnutí a jsme chybou v tom systému,“ tvrdí vicepremiér.

Podle něj je úkolem hnutí ANO „prohnilý systém tradičních politiků“ porazit. Podle Babiše bude hnutí potřebovat dobré vedení, v jehož čele chce stát. „Jsem urputné hovado, jak říkají někteří,“ zhodnotil své vlastnosti předseda ANO. „Musíme se spojit a bojovat společně. Můžeme to vybojovat a dosáhnout toho, abychom neskončili v opozici a aby se nevrátil starý systém,“ uzavřel svůj kandidátský projev Babiš.

Zatímco ve volbě předsedy neměl Babiš protihráče, o post 1. místopředsedy se ucházejí tř kandidáti. Největší šance má dosavadní Babišova pravá ruka Jaroslav Faltýnek, na souboj je ovše vyzval brněnský primátor a dosavadní řadový místopředseda Petr Vokřál a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. O tři nebo čtyři posty řadových místopředsedů se utká 19 kandidátů. Jak o počtu místopřesednických židlí, tak o jejich obsazení bude celostátní sněm hnutí ANO rozhodovat v neděli.