„Babiš je fíkus!“ Sociální demokraté se trefovali do koaličního partnera

Všichni rozumějí, i my z Prahy. První vystoupení Bohuslava Sobotky je vlažné, odezva žádná. Částečně je to políček za to, že se podle některých straníků uzavřel do „pražské bubliny“.

Do druhého projevu, v němž burcuje za své znovuzvolení, se opře. Málem mu přeskakuje hlas, čelo má orosené. Připomíná, jak se z ČSSD po roce 1989 stala nejsilnější levicová strana. „Podívejte se, co jsme společně na základě našeho nadšení vybudovali,“ vyzdvihuje s tím, že je optimista a idealista. Chce vyhrát říjnové volby do Poslanecké sněmovny. „Andrej Babiš není sociálně citlivý miliardář. Je to člověk, který nemá rád demokracii a chce v naší zemi získat absolutní moc,“ varuje premiér před koaličním partnerem.

Ovace sklidí i druhý muž partaje Milan Chovanec, který také obhájí funkci. „Za každou ránu, kterou dostaneme, musíme dát dvě. Nesmíme si nechat vzít svobodu. Nemůžeme dopustit, aby se tato země stala Běloruskem,“ pustí se do šéfa ANO.

„Jaký já jsem diktátor, když mně na našem sněmu nikdo vestoje netleskal,“ stěžuje si na Twitteru Babiš a napadá Sobotku, že podléhá tlaku lobbistů. Je před polednem a u stánku s občerstvením se tvoří fronta. Někdo srká víno, odvážnější becherovku. Plno je i venku u popelníků, chumlu dominuje růžolící Vítězslav Jandák.

O tom, že Sobotka a spol. žijí v bublině a nenaslouchají okolí, hovoří Chovancův protikandidát Jeroným Tejc. Říká, že není rebel bez příčiny. Delegáty ale nepřesvědčí. Následují projevy adeptů na řadové místopředsedy. Pohnutí je znát na Michaele Marksové-Tominové. Možná proto, že jako jediná kandidující žena má podle stanov socialistů zvolení jisté. „Jsem dojatá tou naší stranou. Na podzim to bude dvacet let, co jsem do ní vstoupila. Své děti jsem odkojila na schůzích,“ svěřuje se. Je jednou z mála, která si do Babiše nerýpne.

Jan Hamáček si servítky nebere. „Náš koaliční partner nemá žádný volební program. A pokud ano, tak je to tolkienovský Jeden prsten vládne všem,“ naráží na černokněžníka Saurona.

Nejdynamičtější je Lubomír Zaorálek zvaný Zao Ce-tung, který Babišovu stranu přirovnal k cizopasnému fíkusu, který napadenou rostlinu využije a nakonec vytuneluje: „A nám hrozí vytunelování demokracie!“ burácí a gestikuluje rukama Zaorálek. Zabere to. Dostane zdaleka nejvíc hlasů.

Nakonec to opravdu byla čurina. A ne pro Brňáky, kteří neprotlačili Jeronýma Tejce, ale pro Sobotku. Takhle uvolněný sjezd už ČSSD dlouho neměla.