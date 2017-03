Babiš: Je nesmysl, aby se ke stavbám vyjadřovalo pět ministerstev

Ministr financí a předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš není spokojen se stavem stavební legislativy. Je podle něho nesmyslné, aby se k povolování staveb vyjadřovalo pět ministerstev. Proto je podle něj potřeba změnit kompetenční zákon, který rozděluje pravomoci mezi resorty. Babiš to dnes řekl na konferenci Fórum českého stavebnictví. Peněz na stavby je podle něj dost, ale je potřeba jasně definovat, co se má v Česku stavět. Babiš to označil za "inventuru investic".

"Měli jsme nějaké plány, jak změnit pravidla. Ne všechno se povedlo. Spokojen nejsem hlavně se stavem legislativy. U přijímání některých zákonů by se měl změnit jednací řád Sněmovny. Příklad bychom si mohli vzít v německém Bundestagu," řekl Babiš. V Česku je z kompetenčního zákona stavebnictví přiřazeno ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě toho ovšem spadá rovněž pod ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo pro místní rozvoj.

Novela stavebního zákona prošla ve Sněmovně do třetího čtení. Má zjednodušit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Oproti Německu nebo Rakousku je v Česku doba povolování staveb více než dvojnásobná. Do třetího čtení míří s novelou také asi stovka pozměňovacích návrhů jak od jednotlivých poslanců, tak ze sněmovních výborů. Řada z nich se ale překrývá. Poslanci o nich rozhodnou při schvalování novely, zřejmě již v březnu. Předloha mění 43 souvisejících zákonů.

Podle opozičního poslance a bývalého ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) se změnou kompetenčního zákona situace nezlepší. "Můžeme se bavit o sloučení ministerstev. Bude to bolestivé, ale je to potřeba. Ale mnohem větší problém je, že tady vyhrávají účelově založené organizace, které se proti stavbám odvolávají," uvedl Bendl. Zlepšení podle něj nepřinesl ani nový zákon o veřejných zakázkách. Za problém považuje také to, že se legislativa často mění.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), která novelu předkládala, už v lednu varovala, že pokud by předloha prošla druhým čtením s mnoha změnami, navrhne vládě její stažení. Původně se k ní sešlo asi 270 pozměňovacích návrhů. Nynějšími pozměňovacími návrhy se ve středu bude zabývat sněmovní výbor pro veřejnou správu, aby dal poslancům doporučení pro závěrečné schvalování. To by mohlo přijít na řadu už příští týden.

Podle Babiše by měli politici vypracovat jasný investiční plán. "Třeba jako v Polsku. Před fotbalovým mistrovstvím Evropy v roce 2012 si řekli, co chtějí postavit. A dneska tam mají nové dálnice a stadiony. A u nás? Podívejte se například do Brna. Nemají tam koncertní sál ani pořádný fotbalový nebo hokejový stadion. Kolem Prahy zase nejsou školy. Na spoustě míst chybějí obchvaty. A tak bych mohl pokračovat," doplnil Babiš. Podle něj by bylo dobré, aby v politice byli lidé, kteří někdy něco postavili. "Aspoň psí boudu. Ale aby o tom něco věděli," dodal.

České stavebnictví loni meziročně propadlo o 7,6 procenta, což je spolu s rokem 2012 nejhorší výsledek za posledních 16 let. Letos by se měl podle analytiků propad zastavit.

Zatímco produkce pozemního stavitelství loni meziročně klesla o 3,3 procenta, inženýrské stavitelství, zahrnující převážně dopravní infrastrukturu, propadlo dokonce o 16 procent.

Na konci prvního pololetí loňského roku podle ČSÚ pracovalo ve stavebních firmách v Česku 357 057 zaměstnanců a živnostníků, meziročně o 6378 méně. V porovnání s pololetím předkrizového roku 2008 se jejich počet snížil o 56 544.