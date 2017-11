Babiš lákal šéfa podnikatelské asociace Havlíčka na ministerský post, ten odmítl | E15.cz

Havlíček uvedl, že s Babišem jednali o tom, co podnikatelé čekají od příští vlády, i o možnosti, že by šéf AMSP vedl ministerstvo průmyslu. "Nabídky si velmi vážím, je to velkorysé, nemohu ji ale přijmout. Nikoliv proto, že bych nechtěl pomoci, ale proto, že mi to nedovolují moje aktivity. Jako vlastník několika firem bych byl okamžitě ve střetu zájmu, navíc jsem extrémně vytížen jak v rámci podnikatelského, tak akademického prostředí," napsal. Připomněl, že byl před měsícem znovu zvolen předsedou AMSP, což vnímá jako závazek, který musí dokončit.

Havlíček se také vyslovil pro to, aby budoucí vláda získala jednoznačnou podporu ve Sněmovně. Jednotlivé strany by se proto podle něj měly povznést nad vzájemné spory. "Po mnoha letech jsme na tom z pohledu hospodářské situace velmi dobře a toto nesmíme prohospodařit. Chci tím říci, že by vláda měla mít jasnou podporu Parlamentu," uvedl.

O složení budoucí vlády, do níž chce Babiš kromě členů ANO zařadit i nestranické odborníky, se v médiích spekuluje. Česká televize například uvedla, že by současná ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) mohla nově vést ministerstvo obrany. Šlechtová sama ale tyto spekulace odmítla. "Mé jméno koluje již na snad čtyřech resortech. Směšné. Mediální drama," napsala na facebooku.

Jako o možné ministryni financí se spekuluje o dosavadní náměstkyni Aleně Schillerové. Tu Babiš navrhoval na ministryni už po svém odchodu z úřadu letos v květnu, neprosadil to ale kvůli odporu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). "Tento dotaz nebudu komentovat," reagovala dnes Schillerová na otázku ČTK, zda dostala nabídku stát se ministryní v nové vládě.

Šanci stát se ministrem odmítl i rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, hudební skladatel Ivo Medek. Ten odmítl nabídku stát se ministrem kultury v menšinové vládě, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš. Důvody jsou osobní, rodinné i profesní, řekl Medek, jenž je na konci druhého funkčního období v čele akademie.

Medek má malé dítě, nechce se stěhovat do Prahy. "Nehodlám také zastavit svou uměleckou a pedagogickou činnost, opustit svoje studenty," uvedl Medek, kterému je 61 let a patří k předním českým skladatelům, publicistům i organizátorům hudebního života.

Babiše jednáním o sestavení vlády v úterý pověřil prezident Miloš Zeman. Ve středu šéf ANO uvedl, že má víceméně jasno o obsazení sedmi až osmi křesel v kabinetu a stále hledá odborníky mimo jiné na ministerstva průmyslu, kultury a školství.

Nabídku řídit školství obdržel a odmítl rektor další z brněnských vysokých škol, Mikuláš Bek z Masarykovy univerzity. Podle Respektu Bek navrhl Babišovi jménem všech rektorů, aby se ministrem školství stal současný náměstek na ministerstvu Robert Plaga, který měl doposud na starosti řízení vysokých škol.