Babiš nabídl post ministra školství rektoru Bekovi, ten odmítl | E15.cz

Na webu to dnes uvedl týdeník Respekt. Bek podle něj Babišovi jménem všech rektorů navrhl, aby se ministrem stal současný náměstek na ministerstvu školství Robert Plaga, který měl doposud na starosti řízení vysokých škol.

Bek podle Respektu obdržel pozvání na jednání s poslanci ANO od Babiše před dvěma dny, jeho nabídku na místo ministra školství ale nepřijal.

"Mám k tomu několik důvodů. Prvním a hlavním je fakt, že můj rektorský mandát skončí až v roce 2019. Nechci z univerzity utíkat," řekl Respektu. Jako další důvod uvedl své politické přesvědčení. Sympatizuje prý s proevrospkými stranami, jako jsou Starostové a nezávislí, TOP 09 a lidovci. Nechtěl by také být ve vládě, která by neměla demokratickou většinu a kterou by podporovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie či komunisté.

Schůzce Beka s Babišem podle Respektu předcházelo jednání rektorů, kteří se shodli na tom, že by pro ně nejschůdnějším kandidátem na ministra byl náměstek Plaga. "Nemůžeme si být jistí, jak dlouho tahle vláda bude trvat. Proto je důležité na tento post za takové situace dosadit člověka, který má s resortem zkušenosti. A tím Robert Plaga je," potvrdil Bek. Rektoři by rádi v příští vládě vyřešili otázku střednědobého financování vysokých škol, neočekávají žádné velké legislativní změny.

Babiš minulý týden uvedl, že sestaví menšinovou vládu z dosavadních ministrů za ANO a z odborníků. Dnes řekl, že má víceméně jasno o obsazení sedmi až osmi křesel v menšinové vládě, kterou skládá. Hledá odborníky mimo jiné na ministerstvo školství, průmyslu a obchodu a kultury.