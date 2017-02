Babiš: Nejužší vedení hnutí ANO potřebuje obměnu

Před dvěma roky proběhl sněm podle připraveného scénáře. Delegáti se povětšinou ani náznakem nezmohli na něco, co by připomínalo demokratickou diskusi. Svému předsedovi schválili stanovy, které vložily prakticky veškerou moc do rukou nejužšího vedení hnutí a především do rukou jeho předsedy. Ten například rozhoduje o hlavním manažerovi hnutí, jmenuje manažery krajských organizací nebo zaměstnance hnutí. Je na něm tedy závislá velká část aparátu strany.



Delegáti minulého sněmu Babišovi také navolili předsednictvo, které tak či onak preferoval. Ani letos tomu patrně nebude jinak. „Chtěl bych říci, že s prací některých kolegů z předsednictva nejsem spokojen. Pro mne osobně je to intenzivní práce s cílem být hlavně mezi lidmi a vysvětlovat cíle hnutí. Na některých členech předsednictva nevidím, že by se nějak zvlášť zapojili a dělali pro hnutí maximum,“ říká přitom Babiš. Jména navenek ventilovat nechce, je ale pravděpodobné, že se o jeho preferencích alespoň zákulisně delegáti včas dozvědí.



Tak jako minule nemá Babiš ve volbě předsedy hnutí protikandidáta. Otázkou tak pouze je, zda dostane, stejně jako tomu bylo předloni, sto procent hlasů. Post prvního místopředsedy obhajuje předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Zatímco ani on neměl při minulé volbě protikandidáta (nakonec ho volilo 81 % delegátů), letos ho vyzvou dva: středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a primátor Brna Petr Vokřál.

Oba dva jsou v současnosti řadovými místopředsedy a především Vokřál není bez šance ve volbě prvního místopředsedy uspět. Rozhodující bude ale nepochybně hlas Babiše.



Aspoň náznak nepředvídatelnosti tak lze realisticky očekávat pouze při volbě řadových místopředsedů, nominaci jich získalo více než dvakrát tolik, než kolik jich může být zvoleno. Vedení hnutí ANO v tuto chvíli tvoří kromě Babiše, Faltýnka, Vokřála a Jermanové ještě místopředseda Jan Volný a sedm řadových členů předsednictva. Patří mezi ně poslankyně Margita Balaštíková, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr obrany a předseda pražské organizace hnutí ANO Martin Stropnický nebo poslanec Martin Komárek.



Podle politologa Lukáše Jelínka sněm proběhne podle maketingových pravidel. „Žádné větší personální změny nečekám. Maximálně se z některých řadových členů předsednictva stanou místopředsedové a naopak,“ uvedl Jelínek. Připomíná také, že se neblíží pouze sněmovní, nýbrž také přímá volba prezidenta. Hnutí ANO se zatím nerozhodlo, zda bude nominovat svého kandidáta.

„Překvapily by mne i výstupy k prezidentské volbě, když ještě Miloš Zeman neřekl jasné slovo. Mohlo by ale padnout, jestli ANO půjde cestou referenda o svém kandidátovi, nebo ne,“ říká politolog.



„Babišovo stanovisko v tom zatím pevné nebylo, takže se zde může výjimečně otevřít prostor pro opravdovou diskusi. Zvlášť když kandidát podporovaný ANO bude mít velkou šanci do boje o druhé kolo zasáhnout,“ dodává Jelínek. Samotný Babiš pak v rozhovoru pro info.cz prozradil, že sněm o vlastním kandidátovi pro přímou prezidenstkou volbu ale rozhodovat nebude. „Na sněmu nebudeme řešit kandidáta hnutí ANO na prezidenta. Sněm je volební a bude rozhodovat o vedení a stanovách hnutí,“ vysvětluje Babiš.