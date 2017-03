Babiš odmítl vyvrátit podezření z daňových úniků. Nařídila mu to přitom Sněmovna

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) by měl vyvrátit do konce dubna "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. V usnesení to uvedla Sněmovna. Pokud předseda hnutí ANO požadavek nenaplní, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky. Babiš považuje diskusi ve Sněmovně o svých příjmech a daních za manipulace a lži

Ministr financí by měl ve stejné lhůtě taky "věrohodně" vysvětlit své příjmy, které použil na nákup korunových dluhopisů Agrofertu. Návrh usnesení prosadila vládní KDU-ČSL. Jaké důsledky by měl ministerský předseda vůči Babišovi vyvodit, dokument neuvádí.

"Pokusili jsme se v Poslanecké sněmovně kultivovat návrh usnesení Miroslava Kalouska tak, aby nebyl útočný a osobní a zároveň, aby byl věcný. Myslím si, že se nám to podařilo," uvedl na tiskové konferenci předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Usnesení poslanců, podle kterého by měl do konce dubna vyvrátit "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil, Babiš odmítá a nic nebude zdůvodňovat.

Podle Bělobrádka je třeba, aby Babiš vyvrátil podezření z daňových úniků. Je to podle něj důležité pro důvěryhodnost koaliční vlády. Na dotaz, zda mu při těchto podezřeních nevadí být ve vládě s Babišem řekl, že mu jde o prosazení programu. "Ve vládě nesedíte s lidmi kvůli tomu, že je to pro vás příjemné nebo protože z toho máte rozkoš," poznamenal.

Babiš se dnešního jednání Sněmovny neúčastnil. Podle Bělobrádka tak ukazuje, že má "na háku jak občany, tak Poslaneckou sněmovnu". Sám by považoval za normální, aby předseda ANO situaci vysvětlil na plénu.

"Jsou to všechno manipulace a lži a já to odmítám a nic nebudu zdůvodňovat. Já jsem všechno zdůvodnil," reagoval na rozhodnutí Sněmovny Babiš. Stal se prý obětí mediální kampaně. Také předsedové TOP 09 Miroslav Kalousek, ČSSD Bohuslav Sobotka a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek by podle něj měli zveřejnit svá daňová přiznání za posledních 20 let.

Kalousek před novináři konstatoval, že Babišovým heslem je zřejmě "Všeci kradnú, iba já legálně čerpám a optimalizuji". Na dotaz, co bude dělat v případě, že Sobotka nevyhoví usnesení Sněmovny řekl, že nebude podezírat premiéra z toho, že bude ignorovat Sněmovnu. Prodej bezcenného majetku vlastní společnosti za půl miliardy je podle Kalouska učebnicový daňový podvod, o kterém jsou vyučováni inspektoři daňové správy. "Neumím si představit věrohodné vysvětlení, ale třeba je to něco, co si zatím představit neumím," konstatoval.

Sněmovna také podpořila dřívější usnesení svého rozpočtového výboru, který se firemními korunovými obligacemi zabýval. Výbor sdělil, že existují doložitelná podezření, že některé společnosti a jejich vlastníci mohli v roce 2012 při vydávání korunových dluhopisů zneužít nebo obcházet daňové zákony. Výbor požádal finanční ředitelství, aby vydalo metodický pokyn k prověření těchto emisí.

Sněmovna hlasovala o usnesení po bodech, celkem třikrát. Zhruba ze 130 přítomných zákonodárců je pokaždé podpořilo více než 90 z nich, proti byli vesměs jen zástupci za hnutí ANO.

Bod s názvem Daňové podvody ministra financí prosadil na program schůze předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Původně navrhoval v detailech odlišné usnesení, podpořil i v diskusi dokument předložený lidovci.

Hnutí ANO pokládá záležitost za pseudokauzu, která má dostat Babiše z české politiky. Ministr financí se dnešního jednání dolní komory neúčastnil, už v úterý ale mluvil o šaškárně.