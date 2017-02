Babiš podal návrh na zdanění korunových dluhopisů

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně podal pozměňovací návrh, podle něhož by byly zdaněny korunové dluhopisy, které majitelé nakoupili od svých firem. Opatření se podle něj dotkne desítek lidí, nevztahuje se na státní dluhopisy. Bude se týkat i Babiše, který nakoupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší společnosti Agrofert za 1,482 miliardy korun.

Babiš avizoval záměr zdanit výnosy z korunových dluhopisů vydaných v době, kdy dani nepodléhaly, před týdnem. Změna by měla platit od příštího roku. Úrokový příjem z dluhopisů by měl být podle návrhu zdaněn od data účinnosti zákona. Babiš změnu ve Sněmovně navrhuje připojit k novele poslanců z opozičního klubu TOP 09 a Starostů, která zvyšuje daňové úlevy zejména pro dárce krve.



Ministr financí čelí kvůli nákupu trestnímu oznámení pro krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Že jeho postup měl směřovat k daňové optimalizaci, mu vyčítá i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který Babiše minulý týden v dopise vyzval, ať sdělí, jestli se problematikou dluhopisů zabývala Finanční správa. Babiš očekává, že na dopis odpoví dnes. Zneužití zákona odmítá.



Babiš nakoupil desetileté dluhopisy se šestiprocentním úrokem, které Agrofert vydal v prosinci 2012. "Moje bývalá firma měla 22 miliard úvěrů a připravovala největší pekárnu v Evropě za devět miliard, velkočpavkárnu na Slovensku za devět miliard a minulý rok investovala 19 miliard. Takže její úvěry dneska jsou 37 miliard. Samozřejmě věděla, že budou velké investice, proto chtěla dlouhé peníze, které by od banky neměla," uvedl.

"Pozměňovací návrh jsem podal před chvílí. Říká, že bychom měli zdanit fyzické osoby, které nakoupily dluhopisy emitované firmami, které jsou s nimi ekonomicky propojené," uvedl. Novelu, ke které chce Babiš návrh připojit, by podle něj mohli poslanci probírat ještě během února. Nedaněné korunové dluhopisy skončily změnou zákona s rokem 2013. Babišovy daňové výhody z dluhopisů budou do konce letošního roku činit 52 milionů korun, ministr je chce poslat na dobročinné účely.



Ministr financí čelí i podezření, že na nákup dluhopisů neměl dost peněz. Babiš dnes ČTK poskytl potvrzení od banky, z kterého vyplývá, že cenné papíry v nominální hodnotě 1,48 miliardy nakoupil za 1,55 miliardy. Sobotka k tomu uvedl, že to je jen jedna z odpovědí na otázky, které kladl. "Hlavní problém spočívá v tom, zda vydáním dluhopisů Agrofertu nebyla krácena daň," uvedl.