Babiš před 2. dnem sněmu: Ať si hnutí zvolí, koho chce

Od delegátů sněmu jste včera dostal necelých 95 procent hlasů...

No, jde to se mnou „dole vodou“.

Je to sice trošku horší než minule, ale nebojíte se, že výsledek dál posílí image vašeho hnutí jako strany jednoho muže?

My nejsme strana jednoho muže. Hnutí si zvolí, koho bude chtít. Já jim nikoho nevnucuju a nikoho nenavrhuju. A kdyby si nechtěli zvolit mě, pokud bude mít hnutí pocit, že pro něj nebudu plus, tak by mě nezvolili.

Takže nemáte v plánu doporučit delegátům, koho mají zvolit za místopředsedy?

Určitě ne.

Očekáváte, že se na sněmu otevře otázka prezidentské volby nebo prezidentské kandidatury někoho z vašeho hnutí?

To já netuším. V tuhle chvíli to pro nás není priorita. Ale určitě se k tomu vrátíme později.

Máte určený termín, do kdy by se hnutí mělo rozhodnout, jak se k prezidentským volbám postaví?

My jsme o termínu zatím nemluvili, možná k tomu něco ještě na sněmu něco zazní. Ale sám pan Martin Stropnický mluvil o termínu někde kolem pololetí.

Premiér Bohuslav Sobotka napsal, že jste se svými nápady v oblasti daní přiblížil k ODS a TOP 09. Celkem jasně vás tlačí do pravo-levého politického souboje. Přijmete to?

Ne. Pro mě jsou to klišé. My jsme hlavně hnutí, které má nějaký program, který může být částečně v tom, že chceme nízké daně, efektivní stát, úsporný stát a stát, který nebude zasahovat podnikatelům a lidem do života. Na druhé straně máme také sociální cítění a říkáme, že máme nízké důchody a nízké mzdy a že s tím chceme něco udělat.