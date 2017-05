Babiš premiérem? Volbám v době vládní krize by dominovalo ANO | E15.cz

Volby do Sněmovny by v první polovině května, tedy v době, kdy v koaliční vládě panovalo napětí kvůli návrhu na odvolání ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše, vyhrálo ANO s 33 procenty hlasů. Její současný koaliční partner, ČSSD, od dubna ztratil na 14 procent hlasů a skončil by tak druhý těsně před ODS, kterou by volilo 13 procent lidí. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění, které provedlo průzkum v době od 8. do 18. května.

Vládní krize začala 2. května, kdy premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že kvůli nejasnostem kolem Babišova podnikání a jeho majetkových poměrů podá demisi celé vlády. O tři dny později ale uvedl, že ji nebude podávat, protože prezident Miloš Zeman si vykládá ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Navrhl odvolat pouze Babiše z funkce ministra financí. Ve středu ho oficiálně nahradil Ivan Pilný.



Pokud by se volby konaly v tento termín, dostalo by se do dolní parlamentní komory šest stran. Vedle ANO, ČSSD a ODS by to byli ještě komunisté, lidovci a TOP 09. KDU-ČSD ale půjde do podzimních voleb s hnutím Starostové a nezávislí, které by v případě samostatné kandidatury podle centra pro výzkum veřejného mínění získalo dvě procenta hlasů. Kolik lidí by volilo lidovce ve spojení se Starosty, volební model neuvádí.

Pokud by se současně s touto vládní krizí a ještě před odvoláním Babiše konaly volby, dostalo by se do dolní parlamentní komory šest stran. Vedle ANO, ČSSD a ODS by to byli komunisté, lidovci a TOP 09. KDU-ČSD ale půjde do podzimních voleb s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), které by v případě samostatné kandidatury podle CVVM získalo dvě procenta hlasů. Kolik lidí by volilo lidovce ve spojení se Starosty, volební model neuvádí.

Pro KSČM by podle centra pro výzkum hlasovalo 11,5 procenta voličů, pro lidovce 8,5 procenta a TOP 09 by získala sedm procent hlasů.

V porovnání s dubnovým průzkumem se podpora ANO téměř nezměnila, naopak sociální demokracie si pohoršila o dva procentní body. Občanští demokraté by získali proti dubnu o 2,5 bodu více hlasů a lidovci a TOP 09 by na tom byli o bod lépe. Vedle toho komunisté by procentní bod ztratili.

Na to, že vládní krize poznamené preference ČSSD, poukazuje i nedávno zveřejněný průzkum agentury Median z 4. až 19. května. Podepsala se podle ní ale i na ANO, i když méně než na sociální demokracii. Ta si v průzkumu Medianu pohoršila od dubna o čtyři body na 14 procent. ANO by volilo 26 procent lidí, o 1,5 bodu méně než před měsícem.

Další parlamentní strany by na někdejší situaci ve vládě vydělaly. Preference komunistů vzrostly podle Medianu o bod na 13,5 procenta, ODS o půl procentního bodu na 9,5 procenta, TOP 09 o bod na devět procent a lidovci o půl bodu na sedm procent. Do Sněmovny by se s pěti procenty dostala ještě Okamurova SPD.

Podle CVVM by se květnových voleb zúčastnilo 56 procent voličů. K minulým sněmovním volbám v roce 2013 přišlo 59,5 procenta voličů.

CVVM informace pro volební model získalo při osobních rozhovorech se 488 respondenty staršími 18 let.