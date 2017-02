Babiš převedl Agrofert a Synbiol do správy dvou svěřenských fondů

Jsem aktivní v politice a chci v ní působit i do budoucna, pokud budu občany zvolen. Vždy jsem důsledně dbal na to, aby se moje vlastnická pozice nedostávala do konfliktu s mým působením v roli veřejného funkcionáře. Mimo jiné jsem proto v souladu se zákonem již před třemi lety odešel z funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti AGROFERT a předsedy představenstva společnosti SynBiol. Nedávno schválenou novelu zákona o střetu zájmů, která mění pravidla pro řešení konfliktu zájmů, považuji (a nejen já) za protiústavní. Významnou měrou poškozuje moje základní ústavní práva a diskriminuje moje společnosti, nicméně jsem připraven ji respektovat, dokud bude součástí českého právního řádu. Abych vyhověl požadavku tohoto zákona, tj. neovládal skupinu společností, které nyní přímo či nepřímo vlastním, rozhodl jsem se zvolit to nejvhodnější řešení, a to i přes nedostatek času, který mi byl zákonem poskytnut. Rozhodl jsem se, jako jediný akcionář, vložit akcie svých dvou společností AGROFERT a SynBiol do dvou svěřenských fondů. Vznikly dva svěřenské fondy s názvy AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond. Do fondu AB private trust I, svěřenský fond, jsem vložil 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, do které patří taktéž společnost Hartenberg Holding. Správcem fondu se stal Zbyněk Průša. Dohled nad činností správce vykonává tříčlenný kontrolní orgán - rada protektorů. Ta je složena z člena mé rodiny a dvou dalších osob. V případě prvního fondu jsou jejími členy Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek. Do fondu AB private trust II, svěřenský fond, jsem vložil zbylých 10 % akcií společnosti AGROFERT. Správcem fondu je Alexej Bílek. Rada protektorů je v případě druhého fondu ve složení Monika Babišová, Zbyněk Průša a Václav Knotek. Systém dvou fondů jsem zvolil jako pojistku a kontrolu, neboť v určitých záležitostech se oba správci budou muset dohodnout na společném postupu. Úkolem rady protektorů bude schvalování důležitých kroků správců a také možnost rozhodovat o případných výměnách správců. Moje role se nyní omezí pouze na pozici takzvaného obmyšleného, kterému bude majetek ze svěřenských fondů vydán za předpokladu, že přestanu být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno. Je mým zájmem, aby správa majetku ve svěřenských fondech byla vykonávána zkušenými odborníky, kteří prostředí skupiny dobře znají. Totéž je zájmem managementu firem. Zájmy mé rodiny budou reprezentovány pouze jejím jedním zástupcem v kontrolních orgánech fondů. Konkurenční politici a jistě i mnozí novináři se konečně dočkali a jejich úsilí bylo naplněno - od této chvíle nemám s AGROFERTem a SynBiolem už vůbec nic společného. Jsem upřímně velmi zvědavý, do jaké míry budou tuto skutečnost v dalších dnech, týdnech a měsících respektovat.