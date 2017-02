Babiš se chová jako hospodský tlachal, ohrazuje se člen sněmovní komise Korte

E15: Šéf ANO Andrej Babiš zpochybnil závěry vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k reorganizaci policie, použil výrazy "výsměch, šaškárna, prasárna". Vaše reakce?

Jeho vyjádření je na úrovni hospodských tlachů. Stejně jako chlapi v hospodě i pan Babiš všemu rozumí a ničemu nevěří. Myslím, že jeho vystoupení bylo dost hysterické.

E15: Člen komise, poslanec ANO Bohuslav Chalupa, řekl, že zadání komise bylo od začátku takové, aby nemohla nic zjistit. Bylo to tak?

Kdyby slova pana Chalupy byla pravdivá, tak proč pro závěrečnou zprávu hlasoval? Odsouhlasilo ji všech sedm členů komise, byla přijata jednomyslně. Komise konstatovala, že cílem sloučení útvarů s celorepublikovou působností bylo získat přehled nad činností jednotlivých celků a vytvořit strukturu obdobnou jako v zahraničí, což lze považovat za legitimní. Takže rozhodně nešlo o snahu zametat kauzy pod koberec a vystrnadit Roberta Šlachtu. Pro to pan Chalupa zvednul ruku.

E15: Šéf komise Pavel Blažek prohlásil, že se olomoučtí žalobci aktivisticky pustili do veřejného života v době vládní krize. I to je závěr komise?

To už je interpretace vyplývající z našich zjištění. Je to ale interpretováno odpovídajícím způsobem. Nebo snad státní zástupce Pavel Komár loni veřejně nevystoupil a neřekl, že bude vyslýchat policejního prezidenta a další vysoké policejní funkcionáře?

Pan Komár jednal v rozporu s pravidly trestního řízení, což musel jako žalobce velice dobře vědět. A co jiného než snaha zasahovat do veřejného života to pak byla? Alespoň tak to chápu i já. Nyní je na Nejvyšším správním soudu, aby jednání pana Komára, který tvrdí, že jednal ve veřejném zájmu, posoudil.

E15: Komise navrhuje postih Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Jde o únik informací z vyšetřování?

Petr Šereda z olomouckého zastupitelství poskytl neoprávněné osobě, tedy bývalému příslušníkovi Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřímu Komárkovi, opis trestního spisu o údajném úniku informací ze strany policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Komárek pak celou věc zveřejnil, když prohlásil, že se Tuhý dopustil brutálního úniku informací. Jak se ale ukázalo, nic takového se nestalo, protože byla chybně vyhodnocena SMS zpráva. Tu neodeslal Tuhý ani nikdo z jeho okolí. Na Šeredu podala komise trestní oznámení.