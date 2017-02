Babiš se má omluvit, rozhodli poslanci. Zpráva ke Šlachtovi rozdmychala spor v koalici

Poslanecká sněmovna vyzvala předsedu hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše, aby se omluvil za slova na adresu vyšetřovací komise ke sporné policejní reorganizaci. Babiš v souvislosti s komisí a její závěrečnou zprávou, která byla jednomyslně schválena, mluvil o "výsměchu, šaškárně a prasárně".

"Já bych opravdu prosil, aby pan ministr mírnil svá slova v té věci, aby se za ty výroky omluvil," uvedl Hamáček. Babiš jeho výzvu nevyslyšel. "Já se nemám komu omlouvat," reagoval. Předseda vládního hnutí zopakoval, že vyšetřovací komisi považuje za "šaškárnu".

Babiš pokládá za absurdní, že komisi vedl Pavel Blažek, který působil jako ministr spravedlnosti ve vládě Petra Nečase (oba ODS) v době, kdy na Úřadu vlády zasahoval protimafiánský útvar, tehdy pod vedením Roberta Šlachty.

Blažka se zastal předseda ODS Petr Fiala. Upozornil na to, že byl zvolen do sněmovny a má tedy stejně hodnotný mandát jako Babiš. A také do čela komise byl zvolen vůlí poslanců. "Co kdo dělal v minulosti, s tím nemá co dělat," uvedl Fiala.

Debatu, která trvala od rána až do večerních hodin, označil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik za koaliční zabijačku.

O odstavení Šlachty nešlo

Cílem loňské reorganizace policie nebylo odstranit Šlachtu z čela ÚOOZ, omezení činnosti policejních útvarů nebo zabránění vyšetřování kauz. V závěrečné zprávě se na tom komise jedmyslně usnesla, pro byl i její člen za ANO Bohuslav Chalupa.

Zpráva znovu rozdmýchala spor ve vládní koalici, která se kvůli reorganizaci střetla užl loni. Představitelé ČSSD hovoří o tom, že loňské neshody byly divadlem hnutí ANO a jeho předsedy Babiše, podle pravicové opozice zneužilo ANO téma v krajských volbách.

Komise se usnesla, že organizační změnu může navrhnout policejní prezident a schválit ministr vnitra. Nikde přitom není zakotvena povinnost informovat o tom státní zástupce. Přesto vedení policie v čele se svým prezidentem Tomášem Tuhým a jeho bývalým náměstkem Zdeňkem Laubem přípravu reformy podcenilo a nedostatečně projednalo, což komise považuje za Laubeho manažerskou chybu.

Při vyšetřování komise se neprokázalo, že by reorganizace byla připravena v souvislosti s podnikatelskými nebo politickými zájmy. Komise v závěrečné zprávě zkritizovala hlavní odpůrce policejní reformy - Šlachtu a bývalého detektiva protimafiánského útvaru Jiřího Komárka. Jejich veřejné vystupování podle komise lze označit za neprofesionální.

Komise zkritizovala i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které v souvislosti s policejní reformou podle poslanců aktivisticky vstoupilo do politického života. Komise už podala trestní oznámení na olomouckého státního zástupce Petra Šeredu a na vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů Milana Vaculíka.