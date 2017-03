Babiš si jde podle volebního modelu za jasným vítězstvím

Jednoznačným vítězem voleb do Poslanecké sněmovny by se nyní stalo hnutí ANO, které by získalo 32 procent hlasů. Druhou sociální demokracii by volilo 15 procent lidí. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Kantar TNS pro Českou televizi. Do Sněmovny by se dostali také občanští demokraté, komunisté, lidovci, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a TOP 09. Výsledky průzkumu dnes Česká televize zveřejnila během diskusního pořadu Otázky Václava Moravce.