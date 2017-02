Babiš sní o lepším Česku. Chce nižší daně a méně zákonodárců

Snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113 tisíc korun měsíčně a také počtu členů parlamentu o téměř dvě třetiny. To jsou některé nápady lídra ANO, ministra financí Andreje Babiše, které zazněly v jeho úvodním projevu na sněmu partaje. Stejně jako před dvěma lety se koná v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově, jen pár desítek metrů vedle sídla Agrofertu.

„Chceme dlouhodobě předvídatelné daňové prostředí. Nechceme navyšovat daně, některé chceme stabilizovat a některé snížit,“ řekl Babiš. Patnáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy podle něj znamená, že lidé s příjmy do 113 tisíc měsíčně odvádějí z hrubé mzdy 20,1 procenta. Jak konkrétně by si snížení představoval, neupřesnil.

Babiš odmítl návrhy ČSSD, která představila podobu progresivního zdanění. Stana chce, aby lidé s příjmy nad 50 tisíc měsíčně odváděli 32procentní daň.

„Nekopal jsem se do zadku“

Místo 281 poslanců a senátorů by jich podle Babiše „určitě stačilo“ 101. Na tiskové konferenci, která se konala asi hodinu a půl po jeho vystoupení před delegáty sněmu však mluvil méně konkrétně. Jak dospěl k číslům uvedeným v projevu, nevysvětlil a nechtěl se k nim vracet.

Šéf ANO si rovněž myslí, že Česko má příliš mnoho ministrů. Ze stávajících 16 by jich prý stačilo méně než deset. „ODS kdysi navrhovala devět ministerstev, ale pak to nerealizovala,“ poznamenal. „Stát má obrovské rezervy v hospodaření, všechno je strašně byrokratické, například v Estonsku trvá vyplnění daňového přiznání několik málo minut,“ vypočítal nedostatky. Na dotaz proč jako ministr financí přiznání nezjednodušil, uvedl: „Na ministerstvu jsem se nekopal do zadku, dělal jsem věci. Soustředil jsem se na výběr daní“.

Babiš rovněž vyzval lídry svého hnutí, aby stejně jako on ve Středočeském kraji kandidovali z posledního místa kandidátky. „Když to neudělají, tak to neudělají. A měl by si to zkusit i Kalousek, aby si otestoval, jak je oblíbený,“ prohlásil v narážce na předsedu opoziční TOP 09.