Babiš svěřil firmy správcům, může je úkolovat. Polovičaté řešení, ozývají se kritici

Předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša a hlavní právník holdingu Alexej Bílek − dva nejbližší korporátní spolupracovníci ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše − se budou i nadále starat o jeho podnikání. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je v tom, že Babiš nebude vlastníkem akcií do doby, než přestane vykonávat veřejné funkce nebo skončí omezení zakotvené v zákoně o střetu zájmů.

Kontrolu správců Babiš svěřil životní partnerce Monice a dvornímu právníkovi Václavu Knotkovi. Podle občanského zákoníku ji může provádět i sám. Norma nezakazuje ani úkolování správců ze strany původního vlastníka majetku.

Babiš vložil 100 procent akcií Agrofertu a společnosti SynBiol, kam spadá fond Hartenberg, do dvou svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II. Jejich zakládání umožňuje právě nový zákoník platný od roku 2014. Je pro ně charakteristické, že veřejnoprávní dohled nad nimi je prakticky vyloučen a jen ve zvláštních případech může zasáhnout soud. Za ovlivňování chodu fondů nehrozí Babišovi žádné sankce. Nahrává mu i fakt, že pro tento nástroj chybí prováděcí předpisy.

To byl jeden z důvodů, proč chtěl svěřenské fondy, sloužící většinou pro ochranu rodinného majetku před neřízeným utrácením dědiců či věřiteli, zrušit ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Babiš si mohl Agrofert a SynBiol ponechat, nesměly by se však ucházet o státní zakázky, čerpat dotace a získávat investiční pobídky. Převedením firem na fondy popřel to, co mnohokrát řekl, tedy že jeho podnikání nestojí na veřejných penězích, míní opoziční ODS. „Do značné míry bude mít na Agrofert vliv dál, počkejme si, jak to bude fungovat,“ řekl předseda strany Petr Fiala. O Babišův střet zájmů se bude zajímat také TOP 09 a komunisté, podle nichž se miliardář od svého majetku jen „formálně odstínil“.

I premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) považuje ministrův krok za polovičaté a nikoli definitivní řešení. „Vlk zákona se nažral, ale koza obchodních zájmů Andreje Babiše zůstala celá,“ prohlásil.

Babiš trvá na tom, že od nynějška nemá s Agrofertem a SynBiolem už nic společného. „Jsem upřímně velmi zvědavý, do jaké míry budou novináři a konkurenční politici tuto skutečnost v dalších dnech, týdnech a měsících respektovat,“ uvedl.