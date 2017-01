Babiš ve vládě narazil s plánem na změnu řízení státních firem

Vláda dnes neschválila Strategii vlastnické politiky státu, kterou předložilo ministerstvo financí. Materiál upravoval pravidla pro vlastnictví a správu podílů státu ve firmách. MF například navrhovalo, že by stát neměl vlastnit podíl v těch společnostech, kde má méně než deset procent. Řízení těchto firem totiž nemůže reálně ovlivnit.

Celkem podle materiálu existuje 289 obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků, státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu vykonávajících podnikatelskou činnost. Podíl menší než deset procent má stát u zhruba desetiny firem.

MF navrhovalo, aby jednotlivá ministerstva roztřídila "své" podniky na strategické (například ČEZ), podpůrné, tedy nezbytné pro vlastní fungování státu a zajišťující nezbytné služby pro veřejnost, a zbytné. Ty by měly být následně privatizovány či jít do likvidace.

MF dále navrhovalo u strategických společností s majetkovou účastí státu a státních podniků založení výboru pro odměňování. Ten by měl stanovit pravidla odměn uvnitř podniků a dohlížel by na jejich dodržování. Zároveň by kontroloval soulad odměňování se zásadami stanovenými vládou.

Cílem materiálu bylo podle MF přiblížit fungování společností s majetkovou účastí státu a státních podniků praxi, která vyplývá z doporučení OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností.

Dokument dnes kritizoval například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Tento materiál i jeho záměr naprosto odmítám. Neumím si představit, že MF řídí podnik Lesy ČR, Budvar či podniky povodí, kde minimálně v případě Lesů ČR a podniků povodí, to je vysoce odborná záležitost. Kozla zahradníka fakt ne," uvedl ministr na Facebooku.