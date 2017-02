Babiš získal nad partají ještě větší moc

Všem zaměstnancům s výdělky do 113 tisíc korun měsíčně by se měly daně snížit, u lidí s vyššími příjmy zůstanou na současné úrovni. Firmám by se daně nezvyšovaly. A mohly by odvádět nižší sociální a zřejmě i zdravotní pojištění, pokud ušetřené peníze vloží do mezd svých pracovníků. Možná se sníží i sazby daně z přidané hodnoty.

To jsou náměty znovuzvoleného lídra ANO Andreje Babiše z víkendového sněmu hnutí v Praze. Jsou protipólem návrhu ČSSD na progresivní zdanění, které by postihlo hlavně lidi s příjmy nad 50 tisíc. Záměr mimo jiné odmítají lékaři. Babiš je také proti sektorové dani pro banky prosazované socialisty. Zrušil by i daňové pobídky.

„Není dobrý nápad penalizovat lidi, kteří mají příjmy nad padesát tisíc,“ řekl šéf uskupení, které je favoritem říjnových sněmovních voleb. Neupřesnil však, o kolik by daň z příjmu, odvody na pojištění a DPH snížil.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) se ANO posouvá k ODS a TOP 09.

„Zaměstnanci, rodiny s dětmi a senioři by měli zpozornět, tahle pravicová parta jejich zájmy hájit nebude,“ uvedl.

Opozice nechápe, proč Babiš jako ministr financí přichází s takovou politikou až teď. „Za tři roky ve vládě se o snížení daní ani nepokusil,“ reagoval předseda ODS Petr Fiala.

Vedle zvolení Babiše do čela ANO mu sněm odsouhlasil vyšší pravomoci. Podle změněných stanov bude moci v kandidátních listinách pro jakékoli volby vyškrtávat či doplňovat jména nebo měnit pořadí kandidátů. Dosud měl tuto pravomoc jen výbor, v němž zasedají členové předsednictva hnutí a předsedové krajských organizací.

Sněm vybíral i místopředsedy. Novými se podle očekávání stali ministři Martin Stropnický a Richard Brabec. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a brněnský primátor Petr Vokřál funkce obhájili. Na pozici prvního místopředsedy zůstal Jaroslav Faltýnek.

Noví místo předsedové Martin Stropnický Herec, diplomat a ministr obrany patří už od voleb v roce 2013 k nejviditelnějším tvářím ANO. Opozice i ČSSD mu vytýkají pomalé uzavírání strategických armádních zakázek, často mění náměstky pro akvizice. Spekuluje se o něm jako o možném kandidátovi hnutí na prezidenta republiky. Zvolení místopředsedou by mu mělo k boji o Hrad pomoci. Přede dvěma roky usiloval o prvního místopředsedu ANO, nezískal však žádnou nominaci. Na řadového místopředsedu měl tehdy dvě, tentokrát sedm. Richard Brabec Přestože pracoval v řadě průmyslových podniků a šest let řídil Lovochemii spadající pod Agrofert, což mu jako nastupujícímu ministrovi životního prostředí vytýkala ekologická sdružení, získal si respekt aktivistů. Patří mezi úspěšné členy vlády, mimo jiné omezil kriminalitu spojenou s výkupem kovů. Poslanecká sněmovna velmi pravděpodobně schválí jeho verzi zákona o ochraně přírody. O vstup do nejužšího vedení ANO se neúspěšně pokoušel přede dvěma lety. Tehdy měl dvě nominace, nyní sedm. Křeslo obhájili Jaroslav Faltýnek

Jaroslava Pokorná Jermanová

Petr Vokřál