Babišovi začne s tendry radit jeden z jeho nejostřejších kritiků

Ministrovi financí Andreji Babišovi (ANO) bude se soutěžením IT zakázek na ministerstvu financí radit Michal Bláha, který vytvořil projekty Hlídač smluv a Hlídač EET. Babiš tak do svého týmu poradců získal jednoho ze svých nejostřejších kritiků.

"Podívám se na soutěžení IT zakázek a navrhnu lepší a efektivnější způsob," popsal spolupráci Bláha. Pro Babiše bude pracovat zdarma, aby se nezpochybnial jeho nezávislost, píše server Aktuálně.cz. Ministrovi se prý nabídl sám.

"Bylo to u jedné schůzky ohledně EET, kde si pan Babiš stěžoval, že jim chybí odborníci na IT, a já se nabídl," řekl serveru Bláha. Svůj postup chce zveřejňovat na svých internetových stránkách.

Od spolupráce si Bláha podle serveru slibuje, že získá větší vhled do toho, jak stát organizuje soutěže o IT zakázky. To bylo nejčastějším terčem jeho kritiky. Počítá s tím, že práce bude nárazová, v nejbližší době by měl pomoci s výběrovým řízením na personální systém pro mzdy zaměstnanců.

Bláha kromě Hlídače smluv, který usnadňuje hledání v registru smluv a upozorňuje na chyby ve smlouvách, provozuje také server Hlídač EET. Ten slouží jako nezávislý monitoring systému. Dále Bláha provozuje několik firem, například na přípravu internetových reklamních kampaní a přednáší o IT, uvedl server.